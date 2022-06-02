安全帽未扣被攔查意外露餡酒駕 惱羞男竟摔手機洩憤
38歲潘姓男子日前與友人聚餐喝酒，返回住處時，酒駕騎車，因未扣安全帽帽扣遭警攔查；經酒測發現，酒測值達每公升1.25毫克，潘男竟惱羞，打電話向朋友告知酒駕被逮，憤而摔手機洩憤，也令在場員警傻眼，警詢後，將他依公共危險罪移送。
六龜警分局警隊員警5月30日下午4時45分許，在六龜區太平路上巡邏時，發現潘男騎車未扣安全帽帽扣，便上前攔查，隨後發現他身上散發出濃厚酒氣味，便要求酒測。
起初潘男不願配合，經員警勸告後，才願意施作酒測，並測得呼氣酒測值達每公升1.25毫克，明顯違法，當下也令潘相當驚訝，他供稱，剛剛跟朋友家喝了3罐鋁罐啤酒，不認為酒測值會那麼高。
據了解，潘男從事臨時工，近日到六龜區某旅社投宿，也找朋友相聚，自認不會那麼倒楣，才會酒駕騎車，卻因未扣安全帽帽扣，引起警方注意，被發現酒駕，過程中，他還一度惱羞，跟友人通完電話，氣憤把手機摔在地上洩憤。
警詢後，將潘男依公共危險罪移送。分局也強調，將持續取締酒酒駕，呼籲民眾切勿以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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