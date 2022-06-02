快訊

進入新冠高原期都在意料中？ 台大醫揭「3個意外」

資深音樂人陳道明過世享年66歲 張信哲深夜哀悼：一路走好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綁架台鐵女官員拍裸照、恫嚇別管閒事 恐怖包商判賠240萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

華盛營造承攬「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」施工延宕，其蘇姓特助不滿時任鐵改局鄭姓主任要開罰，竟找人企圖偷拍鄭外遇照爆料，失敗後綁架她強拍裸照恐嚇「不要多管閒事」，鄭控訴身心嚴重受創，法院刑事依妨害自由判蘇2年6月，蘇及華盛應給付鄭240萬元，可上訴。

鄭主張，高架計畫2012年6月發包興建，其中「「CCL531標松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體工程」由華盛公司得標，但華盛施工延遲，公司的蘇姓董事長特助與當時台鐵中工處長交好，中工處長表示不予開罰，但自己仍依法對華盛計罰。

未料引起蘇女不滿，她透過關係找來5名男子跟監、偷拍她，企圖拍到她翹班、和人夫約會照片以向媒體爆料逼她離職，但因始終無法得逞，蘇改指示同夥綁架她，2015年7月27日遭強押到新竹縣竹東火葬場工寮強拍裸照，恐嚇「叫妳好好工作，不要多管閒事」、「報警就把裸照PO上網」。

鄭表示，自己為保護國家利益依法開罰，卻遭蘇女等人綁架拍裸照，造成自己身心受創，對蘇女、華盛求償精神撫慰金1000萬元；而蘇女妨害自由部分，刑事已被判2年6月確定。

蘇女抗辯稱，她沒參與綁架拍裸照、恐嚇一事，無實際妨害自由行為，華盛公司也認為，就算蘇、鄭之前有恩怨，但也和蘇在公司的職務無關，認為連帶對華盛求償無依據，也爭執求償金額過高。

法院審酌，蘇女受僱華盛，為避免鄭堅持計罰，而有動機蒐集對她不利證據，且蘇也會不定時打電話給同夥，確認是否認真監看鄭，足認蘇確為實際主導監看、偷拍之人，且因無法得手，才指示用更激烈手段綁架拍裸照，要逼鄭女離職，且刑事部分也持同樣認定。

法院認為，蘇指示綁架鄭，企圖影響公共工程執行，顯目無法紀、加害程度重大，造成鄭尊嚴貶損、身心俱創，認定蘇侵害隱私、自由權部分，應給付600萬元，而華盛公司也需負連帶給付責任。

法院也說，蘇身為主導者，指示其餘5人綁走鄭，蘇、5名共犯各應負40％、60％責任，因鄭遲未向其餘5名共犯求償，請求權已逾2年時效而消滅，因此判蘇、華盛一共應給付鄭240萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

裸照 綁架 恐嚇

延伸閱讀

國道仁德服務區有「攝狼」 男子如廁遭偷拍提告求償

烘培師偷吃愛上援交妹 偷拍性愛影片傾訴「很想念妳」遭訴

影／新北市立圖書館驚傳男子上廁所遭偷拍

尪攜女赴摩鐵按摩 髮妻查無證據 法官嗅出不尋常判賠

相關新聞

綁架台鐵女官員拍裸照、恫嚇別管閒事 恐怖包商判賠240萬

華盛營造承攬「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」施工延宕，其蘇姓特助不滿時任鐵改局鄭姓主任要開罰，竟找人企圖偷拍鄭外遇照爆料...

獅子會長殺女友辯「想見耶穌」 扯出吳宗憲妻送的聖經

新台北獅子會前會長林易暘去年在租屋處以皮帶勒死58歲許姓女友，並割她手腕2刀，翌日欲割腕輕生但獲救，台北地檢署依殺人罪起...

高雄督察酒駕僅記大過 網酸：下面查得要死上面喝得要死

高雄市警局三線一星督察張樹義，上個月30日深夜和友人聚餐後酒駕，自撞分隔島，酒測值高達每公升1.0毫克，張事後被市警局記...

攪亂司法界 翁茂鍾認錯求緩刑

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑一年獲准易服勞役，卻串通現已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄；一審翁、楊...

酒駕累犯撞死人逃逸 判7年2月

台中王姓男子酒駕被吊照不知警惕，接連到餐廳、酒店喝爛醉又開車回家，高速闖紅燈撞翻林姓駕駛的小貨車，造成右前座李姓女子慘死...

老婦殺癌兒判2年7月 無法緩刑

老婦邱張阿緞不忍罹癌臥病的兒子長期受折磨，拿菜刀砍子想一了百了，兒子求救躲過一劫；邱婦坦言「想減輕兒子的痛」、「不想讓他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。