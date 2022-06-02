檢舉公務員貪汙⋯吹哨者丟工作聲請釋憲 憲法法庭不受理

新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳自首涉及貪汙案並檢舉原任職單位，法院判他免刑，他放棄上訴，因免刑屬「有罪確定」，被依公務人員任用法免職且永不任用。戴2018年1月由民間司改會義務律師團陪同向大法官聲請釋憲，希望國家能保護揭弊者，憲法法庭日前裁定不受理。

戴立紳聲請釋憲時表示，真正貪汙者繼續上班、辦理退休，安穩領退休俸，他是檢舉人卻被免職、嚴懲，打死在那邊給大家看，「家人、老婆、小孩被人用異樣眼光看待，誰還我公道？」

民間司改會指出，戴發現長官不斷要求他作假帳、公費私用，按捺不住內心罪惡感才透過政風室自首，讓貪腐共犯結構接受司法追訴。期盼大法官針對公務員揭弊者保護範圍適用部分規定宣告違憲，讓戴立紳回到工作崗位。

戴立紳自首揭弊，同案被告包括新竹縣家畜疾病防治所前所長彭泰康、課長朱欣怡、獸醫師林修文。義務律師團指出，為鼓勵體制內勇於揭弊，貪汙治罪條例設計讓法官能夠對揭弊者刑度減輕獲免刑，但現行公務人員任用法卻規定「只要曾服公務且貪汙，經有罪判決就應免職且不得再任用。」

戴立紳聲請釋憲，認為公務人員任用法第28條第1項第4款及第2項前段規定未慮及吹哨者保護對公務員的身分保障，將有吹哨行為的公務員不分情節輕重一律免職，規定已侵害憲法保障服公職權的核心。此外，規定未區分公務員的有罪判決態樣，以致涵蓋過廣，導致個案過苛，不符比例原則。