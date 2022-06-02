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高雄督察酒駕僅記大過 網酸：下面查得要死上面喝得要死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警局三線一星督察張樹義，上個月30日深夜和友人聚餐後酒駕，自撞分隔島，酒測值高達每公升1.0毫克，張事後被市警局記一大過懲處，降調專員，臉書「靠北Police」昨晚有基層投書，狠酸「下面查得要死(酒駕)，上面喝得要死」。

高雄三線一星督察張樹義，因酒駕在仁武區自撞分隔島，據了解，員警到場處理後，發現喝得很茫的張樹義是警局高官，立即向上通報，但仍依規定對他進行酒測，酒測值高達每公升1.0毫克。

由於張樹義是高市警察局長黃明昭警大51同期同學，黃明昭事後獲悉同學酒駕震怒，認為張「犯下警察酒駕的天條」，重懲張一大過，並降調後勤科專員。

高階警官酒駕自撞事件，昨引起高雄基層議論紛紛！有基層指出，張樹義酒駕行為不僅犯下局長黃明昭口中所謂的「天條」，在高雄市疫情「北降南升」的嚴峻情況下，還和警友會的人以及協勤民力的人聚餐再酒駕，等於雙重違反了局長一再對基層所屬重申「疫情嚴重，所屬不得聚餐」的規定。

市警局昨針對督察張樹義酒駕事件，發布新聞指出，為提升風紀探查工作強度，以防杜員警酒後駕車及勤務前（中）飲酒情事，展現整飭風紀決心，達成「員警酒駕零容忍」之目標。

有基層對此點出，擔任督察的張樹義，也身兼警局「靖記小組」二組的組長，平日肩負督導查察員警的風紀、違紀、違律行為的頂頭上司，竟帶頭酒駕，警局對外重申「展現整飭風紀的決心」，即日起連續3日嚴格督導基層嚴防酒駕，看來相當諷刺！也難怪有基層在「靠北Police」臉書發文後，狠酸「下面查得要死(指酒駕勤務)，上面卻喝得要死」。

該篇「靠北Police」臉書發文後，對於張樹義被警局「重懲」一大過處分，有基層標註「邁邁市長」，留言指「記得陳其邁還說高雄警酒駕就兩大過，局長不硬起來實在說不過了吧！會被人瞧不起吧」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市警局三線一星張姓督察酒駕自撞遭記大過，網酸：下面查得要死，上面喝得要死。記者石秀華／攝影
高雄市警局三線一星張姓督察酒駕自撞遭記大過，網酸：下面查得要死，上面喝得要死。記者石秀華／攝影

酒駕 酒測 警察

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