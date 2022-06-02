宜蘭校護搞婚外情挨告賠30萬 心不甘竟反控正宮3罪狀

儘管刑法通姦除罪化，不代表就也免付民事損害賠償。宜蘭縣某國小女護理師去年與同校生教組長大搞婚外情，兩人在他家中上床被拍到，還造成人家夫妻離婚，正宮氣得怒告侵害配偶權，法官最後判賠30萬元。結果小三護理師不甘示弱，竟反控恐嚇、妨害秘密、妨害名譽，經法院審理，元配2案無罪，均可再上訴。

生教組長與妻2011年結婚，育有2名未成年子女。該名已婚護理師明知男方是有婦之夫，去年頻頻往來還很親密，5月19日在對方家偷情，整個過程全被錄下來。

判決指出，攝影機雖沒直接對床舖，未能直接拍到性交畫面，但房內螢幕倒影可見兩人上床，不只床上下震動、呻吟與撞擊聲、摟抱親吻，還有護理師喊「寶貝」、組長全裸拿用過保險套的畫面。

法官認為，護理師與組長的互動親密，明顯逾越已婚男女交友分際，確實傷害正宮的配偶權，造成其精神上痛苦、家庭失和6月離婚，須賠償60萬元精神損害。由於組長也是當事人，得負連帶賠償責任，平分債務各付30萬元。

然而，小三護理師介入別人家庭挨告，竟回過頭反控對方3項罪嫌。她不滿在組長住處客房被偷拍，元配不只截圖傳Line給她，還將影像交予別人作為民事訴訟的證據，提告妨害秘密罪嫌。

判決指出，該屋為組長夫妻共同住所，其中客房原是孝親房，讓父母偶爾來可住宿，平時作為儲藏間，元配將金飾放置其中，裝攝影機是為防盜，並非全然無據。

法官表示，家中成員可自由進出該客房，其隱密性與主臥室或廁所有異。當時雖由組長帶護理師進到裡頭，但因她非實際居住、生活於此的人，應無合理隱私期待，而且元配沒有特別告知義務，也無從預見兩人必定會在此發生關係，因此判元配無罪。

元配同年7月在學校家長line群組發言，「我們家因為爸爸外遇學校護士，還是同學的媽媽，實在無法繼續再這裡學習，所以只能轉學出去。想了很久，是否要說，最後還是決定說出來，必須讓你們知道，有人這麼無良」，遭護理師提告妨害名譽。

法官認為，元配陳述孩子轉學與退群原因，所言與事實相符，且未提及護理師名字；由於當事人均屬學生的師長，2人發生婚外情是與公共利益有關。證據不足以證明元配涉犯加重誹謗、公然侮辱罪，因此諭知無罪。