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宜蘭校護搞婚外情挨告賠30萬 心不甘竟反控正宮3罪狀

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

儘管刑法通姦除罪化，不代表就也免付民事損害賠償。宜蘭縣某國小女護理師去年與同校生教組長大搞婚外情，兩人在他家中上床被拍到，還造成人家夫妻離婚，正宮氣得怒告侵害配偶權，法官最後判賠30萬元。結果小三護理師不甘示弱，竟反控恐嚇、妨害秘密、妨害名譽，經法院審理，元配2案無罪，均可再上訴。

生教組長與妻2011年結婚，育有2名未成年子女。該名已婚護理師明知男方是有婦之夫，去年頻頻往來還很親密，5月19日在對方家偷情，整個過程全被錄下來。

判決指出，攝影機雖沒直接對床舖，未能直接拍到性交畫面，但房內螢幕倒影可見兩人上床，不只床上下震動、呻吟與撞擊聲、摟抱親吻，還有護理師喊「寶貝」、組長全裸拿用過保險套的畫面。

法官認為，護理師與組長的互動親密，明顯逾越已婚男女交友分際，確實傷害正宮的配偶權，造成其精神上痛苦、家庭失和6月離婚，須賠償60萬元精神損害。由於組長也是當事人，得負連帶賠償責任，平分債務各付30萬元。

然而，小三護理師介入別人家庭挨告，竟回過頭反控對方3項罪嫌。她不滿在組長住處客房被偷拍，元配不只截圖傳Line給她，還將影像交予別人作為民事訴訟的證據，提告妨害秘密罪嫌。

判決指出，該屋為組長夫妻共同住所，其中客房原是孝親房，讓父母偶爾來可住宿，平時作為儲藏間，元配將金飾放置其中，裝攝影機是為防盜，並非全然無據。

法官表示，家中成員可自由進出該客房，其隱密性與主臥室或廁所有異。當時雖由組長帶護理師進到裡頭，但因她非實際居住、生活於此的人，應無合理隱私期待，而且元配沒有特別告知義務，也無從預見兩人必定會在此發生關係，因此判元配無罪。

元配同年7月在學校家長line群組發言，「我們家因為爸爸外遇學校護士，還是同學的媽媽，實在無法繼續再這裡學習，所以只能轉學出去。想了很久，是否要說，最後還是決定說出來，必須讓你們知道，有人這麼無良」，遭護理師提告妨害名譽。

法官認為，元配陳述孩子轉學與退群原因，所言與事實相符，且未提及護理師名字；由於當事人均屬學生的師長，2人發生婚外情是與公共利益有關。證據不足以證明元配涉犯加重誹謗、公然侮辱罪，因此諭知無罪。

另外，元配去年5月25日將私密影像截圖傳Line給護理師，説對方老公在某公司上班，所以不缺錢是嗎？也提到不知道後續她的手會不會不小心滑到某公司的信箱去等訊息內容，還欲將資訊散布到兩人任職的某國小，使護理師心生畏懼。法院依恐嚇危害安全罪，處元配拘役50天，得易科罰金1天1千元。

宜蘭縣某國小女護理師去年與同校生教組長搞婚外情，被正宮怒告判賠30萬元，她不甘示弱反控恐嚇、妨害秘密、妨害名譽共3罪嫌。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣某國小女護理師去年與同校生教組長搞婚外情，被正宮怒告判賠30萬元，她不甘示弱反控恐嚇、妨害秘密、妨害名譽共3罪嫌。記者林佳彣／攝影

護理師 婚外情

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