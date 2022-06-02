農科飼料大廠廠房機器設備法拍 投標人有資格限制

法務部行政執行署屏東分署6月7日舉辦「123拍賣會」，此次不動產最受矚目的物件是長治鄉農科園區的建物，含辦公室與廠房面積高達1316建坪，義務人公司登記資本額3億元，一拍底價總計1億5925萬元，由於標的在農科園區，為達成產業群聚目的，投標人有相關資格限制。

屏東分署指出，此次不動產的物件長治鄉農科園區建物，該公司原本是生產大豆胜肽飼料，分署連同黃豆粉儲槽、鍋爐、天車、堆高機等設備合併拍賣，一拍底價總計1億5925萬元。標的位於農科內，為達成產業群聚目地，投標人限於園區事業、創新育成中心及研究機構，且應事先向農科園區籌備處提出申請取得核准進駐資格，並將核准證明文件附於投標書中。

廠房座落土地為台糖所有，不在拍賣範圍內，拍定後得標人需另向園區繳交土地租金，此次拍賣的廠房與設備完整，機器設備當初向銀行貸款設定抵押權就近2億元，該批機器設備這回底價為當初設定的3成多，拍定後會塗銷抵押權設定。

不動產底價破億元還有屏東市東山河社區地下室泳池健身房俱樂部，此次為三拍，底價降至1億3324萬餘元，已到一拍的64折，目前無人使用，面積2697坪且產權完整，座落於屏東市蛋黃區，適合大型健身房或賣場進駐。

屏東分署指出，此次聯拍資產底價合計逾3億元，物件種類繁多，還有座落屏東市自由路商圈以及縣民公園附近的空地持分，以及位於內埔、林邊、嵌頂的建築用地與住宅區土地、獅子鄉與三地門鄉原住民保留地，春日的森林區林業用地與小琉球的透天厝，可以滿足各種需求，值得關注。

動產部分較為特殊的物件是一台DELICA黃色車身幼兒園娃娃車，以及二拍的TOYOTA INNOVA客貨兩用休旅車，還有屏東地檢署囑託拍賣小米手機與計算機，有需求的民眾可以把握機會至分署撿便宜。本次動產在6月7日上午9點半開放觀覽拍賣物，10點至10點半可持證件領取號碼牌，10點半進行喊價拍賣。

疫情嚴峻，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在6月6日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同。