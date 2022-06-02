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酒駕被扣車還上路又被攔 一吹超標竟嘆「新陳代謝差」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄53歲黃姓男子去年因酒後駕車拒測，車輛遭查扣，他向朋友借機車做為代步工具，但男子口罩未帶好，加上機車號牌遭註銷，被警方攔查，員警發現男子身上有酒味，酒測值達每公升0.30毫克，當警面哀喊「新陳代謝有夠差的」，警方詢後依公共危險罪送辦。

鼓山分局新濱派出所警員蔡宗勳前天上午執勤時，在鼓山一路發現前方騎機車的黃姓男子口罩沒戴好，加上車輛號牌逾檢註銷，趨前攔查。

但黃男一下車，全身就散發濃濃酒味，黃男坦承喝酒，辯稱是睡前喝了幾瓶啤酒，經過一夜的休息，自信應該已經完成代謝，大方接受酒精測試。

沒想到員警讓黃男接受酒測，還是超標，呼氣酒測值仍達每公升0.30毫克，見躲不過刑責，黃男當場感嘆身體新陳代謝差，還自曝上次也是前一天晚上喝的酒還沒退，被警察發現後拒測才被扣車。

據了解，黃男在高雄港工作，上次酒駕拒測遭扣車後，便向朋友借來機車代步。

黃男供稱，他有睡前飲酒習慣，起床都會注意還有沒有酒味，沒想到前一晚多喝了一瓶啤酒就超標。警方詢問後，今依公共危險罪嫌，將黃男移送地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子被攔後，呼氣酒測值達每公升0.30毫克，被警方依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
黃姓男子被攔後，呼氣酒測值達每公升0.30毫克，被警方依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
黃姓男子被攔後，呼氣酒測值達每公升0.30毫克，被警方依公共危險罪送辦。圖/讀者提供
黃姓男子被攔後，呼氣酒測值達每公升0.30毫克，被警方依公共危險罪送辦。圖/讀者提供

酒測 口罩 酒駕

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