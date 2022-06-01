民團質疑投入家事資源不足 司法院：去年一審調成逾6成

家事事件法施行10周年，婦女新知基金會等團體今指司法機關投入家事事件的資源不足，導致親子事件審理期間過長、執行成效不彰。司法院表示，2019年起推動「子女最佳利益為本位」的精進法院家事調解計畫，去年一審法院家事調解成立率超過六成，近兩年家事訴訟事件、婚姻及親子非訟事件新收件數，也都呈下降趨勢。

日前掀起爭議的義大利藍姓商人和詹姓空姐爭奪8歲女兒親權案，法院改定親權結果未明前，詹女應將女兒交給藍帶回義國。女童寫信給蔡英文總統「我想留在台灣」。詹女聲請停止執行，憲法法庭3月裁准停止交付，上周五更做出史上首件裁判憲法審查，認為最高法院的終局裁定未考量女童意見、最佳利益與慣居地，判違憲，廢棄、發回最高法院，法界譁然。

司法院今表示，家事事件本質，與家庭成員間共同生活衍生的衝突或無法和諧處理相關，為徹底、妥速解決爭端，家事事件法採「調解前置制度」，並明定未成年子女保護原則，較之於訴訟，更能徹底、妥速解決紛爭，避免日後執行困難，維護孩子利益，並節省家事資源。

而自從推動「子女最佳利益為本位」計畫後，可見落實「調解前置及促成合意原則」，對徹底、妥速解決家庭紛爭、維護未成年子女利益及避免日後執行困難，更具實益。

司法院指出，已成立「少家法官專業優化諮詢委員會」，研議一審法院「一元二軌司法優化計畫」、二審法院「二階段專業優先及集中化機制」等議題，希望完備少家專業法官遴任機制，落實專業優先原則，並評估設置少家專業司法系統等可行方案。另外也將提升家事司法團隊，法官、家事調查官、司法事務官、家事調解委員及程序監理人等的專業職能。