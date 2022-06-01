民團質疑投入家事資源不足 司法院：去年一審調成逾6成
家事事件法施行10周年，婦女新知基金會等團體今指司法機關投入家事事件的資源不足，導致親子事件審理期間過長、執行成效不彰。司法院表示，2019年起推動「子女最佳利益為本位」的精進法院家事調解計畫，去年一審法院家事調解成立率超過六成，近兩年家事訴訟事件、婚姻及親子非訟事件新收件數，也都呈下降趨勢。
日前掀起爭議的義大利藍姓商人和詹姓空姐爭奪8歲女兒親權案，法院改定親權結果未明前，詹女應將女兒交給藍帶回義國。女童寫信給蔡英文總統「我想留在台灣」。詹女聲請停止執行，憲法法庭3月裁准停止交付，上周五更做出史上首件裁判憲法審查，認為最高法院的終局裁定未考量女童意見、最佳利益與慣居地，判違憲，廢棄、發回最高法院，法界譁然。
司法院今表示，家事事件本質，與家庭成員間共同生活衍生的衝突或無法和諧處理相關，為徹底、妥速解決爭端，家事事件法採「調解前置制度」，並明定未成年子女保護原則，較之於訴訟，更能徹底、妥速解決紛爭，避免日後執行困難，維護孩子利益，並節省家事資源。
而自從推動「子女最佳利益為本位」計畫後，可見落實「調解前置及促成合意原則」，對徹底、妥速解決家庭紛爭、維護未成年子女利益及避免日後執行困難，更具實益。
司法院指出，已成立「少家法官專業優化諮詢委員會」，研議一審法院「一元二軌司法優化計畫」、二審法院「二階段專業優先及集中化機制」等議題，希望完備少家專業法官遴任機制，落實專業優先原則，並評估設置少家專業司法系統等可行方案。另外也將提升家事司法團隊，法官、家事調查官、司法事務官、家事調解委員及程序監理人等的專業職能。
另外，家事事件法第五編、家事事件審理細則第五編，已就執行名義的履行及執行，設有相關規定。司法院也訂定了交付子女或被誘人強制執行事件作業要點、少年及家事法院受囑託辦理的交付子女與子女會面交往強制執行事件要點，各法院執行處認有必要，也可請家事法庭協處。
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