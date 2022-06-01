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刀療網紅摸臀捲風波 整療師無照執業判7月、緩刑兩年

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導
潘男替健身網紅「艾瑪」刀療整骨捲入性騷擾風波，又被檢舉無照進行醫療行為，新北地院依醫師法處有期徒刑7月，緩刑2年。圖／翻攝自「星光奈奈」YouTube
潘男替健身網紅「艾瑪」刀療整骨捲入性騷擾風波，又被檢舉無照進行醫療行為，新北地院依醫師法處有期徒刑7月，緩刑2年。圖／翻攝自「星光奈奈」YouTube

替健身網紅「艾瑪」刀療整骨捲入性騷擾風波的80歲男子潘文雄，因被檢舉無照執業，新北地方法院依醫師法處有期徒刑7月，緩刑兩年。

網紅「星光奈奈」前年在YouTube上傳一部影片，記錄「艾瑪」前往新北市中和區一間刀療整骨所進行治療。因影片中進行整療的潘文雄對穿著運動背心的「艾瑪」出現多個疑似性騷擾的舉動，甚至在要觸摸胸部被拒絕時嗆聲「就不要穿得這麼騷」，引發大批網友熱議，最後事件因「艾瑪」未提告無疾而終。

事後潘文雄被檢舉無照從事醫療行為，檢方調查發現潘在臉書號稱「中華刀療元祖潘文雄老師親自診療 刀療＋潘老師原創整骨，雙倍功效」等，無照替民眾進行診療，依醫師法起訴。

新北地院法官審理時，潘男坦承無照進行醫療行為，法官參酌潘男執業未造成患者重大傷害、執業時間不長，依醫師法處有期徒刑7月，緩刑2年。

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