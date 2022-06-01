國道仁德服務區有「攝狼」 男子如廁遭偷拍提告求償

30歲曹姓男子去年12月26日下午7時30分許，國道南下仁德服務區男廁內，利用廁所隔間下方空隙，持手機拍攝隔壁陳姓男子如廁畫面及身體隱私部位，陳男察覺有異報警，提刑事附帶民事求償，台南地院認曹男犯無故以照相方式竊錄他人身體隱私部位罪處拘役40日，民事則審理中。

案發後，陳男沒想到如廁時，遭人偷拍，憤而報警處理，經國道警察局第四警察大隊循線找上曹男，曹男於警詢及南檢偵查中坦承犯行。警方也查扣其手機，且有仁德服務區內監視錄影及竊錄翻拍照佐證，台南地院認事證明確。

台南地院審酌，曹男已屬智識成熟的成年人，卻未能尊重他人隱私權，見機於公共場所廁所內無故以照相方式竊錄他人身體隱私部位，侵害其隱私權、使其心理不安，兼衡曹男智識程度、家庭經濟狀況，及坦認犯行的犯後態度等一切情狀，處拘役40日，可易科罰金，可上訴。