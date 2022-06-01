學徒獨自修機械車位遭壓死 師傅涉過失被判刑

高雄27歲陳姓設備維修學徒，2017年8月到三民區某大樓保養機械停車位，卻遭落下的車台壓死，陳男的曾姓師傅，否認指派陳男單獨保養，高雄地院審理時，法官綜合陳男與曾男對話，認定陳是受曾指派至大樓進行保養，釀成意外，今依過失致死罪判刑8月。可上訴。

判決指出，陳姓男子2017年6月到某機電公司應徵維修員，他因為沒有相關職業證照，錄取後由曾男當「師傅」，兩人一組負責機械車位保養、維修工作，由曾在旁指導陳男維修技術。

工作2個多月後，同年8月10日下午2時許，陳男獨自到三民區某大樓保養機械停車位，過程中以鈑手拆卸停車台油壓管，意外造成車台落下，曾男當天下午5時許，聯絡不到陳男，跑到大樓查看，才發現陳男已被壓死。

檢方偵辦時，認為曾男指派無專業證照的陳男維修機械車位，依過失致死罪將他起訴。但法院審理時，曾男反駁，稱當天行程大亂，他指示陳男先去另棟也要保養的大樓等他，他也請賴姓職務代理人協助代班，沒料陳男卻跑到事故大樓，最後導致意外發生。

法院審理時，法官傳喚賴姓職務代理人作證，賴男稱，他當年5月、6月就已離職，雖然離職後曾到公司支援，但從來沒和陳男到過現場，他根本不認識對方，更何況被指派帶他。

法官根據曾男、陳男當天對話紀錄，以及該公司保養紀錄卡等資料，發現曾男早在7月時，就曾指派陳男自行至承包的大樓保養機械車位；陳男只是學徒，又沒業績壓力，若沒有師傅、老闆交辦，怎會自己跑去大樓進行停車設備的保養工作。

法官認為，陳男當時是受曾男指示，獨自到三民區的這棟大樓保養機械車位，因陳不具專業證照，最後害他被車台板夾死，若案發當時有曾男在旁，應可預防陳男死亡，綜合相關事證後，依業務過失致死罪，判曾男有期徒刑8月，可上訴。