快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

公司欠費274萬元 士林分署查封31台洗衣機

中央社／ 台北1日電

行政執行署士林分署表示，一家洗衣公司積欠交通罰單、勞健保共274萬元，經執行人員登門查封31台營業用洗衣機，負責人才先繳納180萬元，剩餘款項則請求分期償還。情境示意圖。圖／Ingimage
行政執行署士林分署表示，一家洗衣公司積欠交通罰單、勞健保共274萬元，經執行人員登門查封31台營業用洗衣機，負責人才先繳納180萬元，剩餘款項則請求分期償還。情境示意圖。圖／Ingimage

行政執行署士林分署今天表示，一家洗衣公司積欠交通罰單、勞健保共274萬元，經執行人員登門查封31台營業用洗衣機，負責人才先繳納180萬元，剩餘款項則請求分期償還。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，位於新北市八里區的洗衣公司因員工駕駛公司車輛屢次超速、違規，共積欠交通罰鍰32萬5000元，加計洗衣公司積欠健保費、勞保費，總計滯納金額高達新台幣274萬餘元。

士林分署表示，經深入追查發現洗衣公司正常營業，公司帳戶卻無相當的營業款項入帳，顯然可疑；執行人員５月13日親赴洗衣公司現場執行，發現多名員工正在趕工洗衣準備出貨。

員工向執行人員表示，司機負責載送衣物給客戶並收取現金貨款，負責人則以現金發放薪資；執行人員因此研判，洗衣公司並非沒有收入，負責人卻任由公司積欠大量罰單與勞健保費，影響員工權益，且有違交通正義。

士林分署認為本案有強化執行必要，立即將現場31台營業用洗衣機一一張貼封條查封，並禁止洗衣公司使用；負責人驚覺事態嚴重，後續先行繳納180萬元，剩餘約94萬元款項則請求分期繳納。

士林分署表示，經移送機關同意及士林分署核准後，隨即發函准予洗衣公司啟封31台洗衣機，恢復正常運轉，以兼顧洗衣公司員工生計，全案順利落幕。

士林分署說，本案為落實行政院強化科技執法效能的政策指示，針對區間測速罰鍰案件積極執行，未來將持續針對惡意積欠的義務人依法強力執行。

延伸閱讀

衣服洗完冒悶臭味？ 專家授「洗衣訣竅」：第2點常忽略

梅雨季連洗衣機都怕發霉 達人傳授五步驟「徹底清潔洗衣槽」

媽洗枕頭「忘1重要動作」 女見慘案崩潰：棉花全炸了

相關新聞

戴寧首開庭不認罪「保持沉默」 將在看守所自行閱卷

無黨籍嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費518萬多元，檢方起訴求刑24年，嘉義地院今下午首度開準備程序庭，收押中的她到庭心情平...

公司欠費274萬元 士林分署查封31台洗衣機

行政執行署士林分署今天表示，一家洗衣公司積欠交通罰單、勞健保共274萬元，經執行人員登門查封31台營業用洗衣機，負責人才...

國道仁德服務區有「攝狼」 男子如廁遭偷拍提告求償

30歲曹姓男子去年12月26日下午7時30分許，國道南下仁德服務區男廁內，利用廁所隔間下方空隙，持手機拍攝隔壁陳姓男子如...

學徒獨自修機械車位遭壓死 師傅涉過失被判刑

高雄27歲陳姓設備維修學徒，2017年8月到三民區某大樓保養機械停車位，卻遭落下的車台壓死，陳男的曾姓師傅，否認指派陳男...

越南籍移工懷疑妻外遇...涉視訊家人時殺妻 猛砍9刀致死

越南籍移工范姓男子，懷疑劉姓妻子外遇，涉持水果刀猛刺妻子9刀致死，遭殺人罪嫌起訴。士林地方法院今開庭審理，范男認罪，全程...

台義跨國爭女案之後該怎樣判 律師：可參考這個國家

今年3月發生的台義跨國爭女案（111年憲判字第8號）於上週五宣判，該判決由大法官十票同意票及五票反對票而做成，五位大法官聯名的不同意見書對於該多數意見的判決多所批判，認為不應該受理該聲請案，且認為該判決已經逾越憲法法庭及普通法院間權限劃分的界限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。