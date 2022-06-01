戴寧首開庭不認罪「保持沉默」 將在看守所自行閱卷

無黨籍嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費518萬多元，檢方起訴求刑24年，嘉義地院今下午首度開準備程序庭，收押中的她到庭心情平靜，僅說「否認犯罪，對法官所問的犯罪事實保持沉默」，她委任律師說她身心無法負荷，沒辦法好好陳述；由於今無法釐清要調查的證據範圍等，合議庭決定改14日再開庭。

戴寧今天出庭時情緒看似平穩，一度長閉眼睛疑想事情，除了簡單表明「否認犯罪」，她都選擇保持沉默，審判長詢問對起訴書的犯罪事證，也說「交由律師回答」；律師當庭說，她收押近3個月，也不清楚相關起訴卷證內容，難替自己辯解，對此，審判長表示能聲請閱卷，會協助列印送至看守所。律師開庭後表示，會協助聲請。

戴寧委任律師陳澤嘉、王振名開庭要求，戴寧被認為有串證之虞收押，希望盡快排定主要證人，進行交互詰問，早日讓勾串的羈押理由消失；審判長說，「羈押」和「審理」是兩碼子事，仍應先確認要調查的證據範圍、對證據能力的意見等。

律師當庭說，對於證人未經具結的證詞認為無證據能力、有具結的才認為有，但王振名特別指出，起訴書證據清單中，其中要佐證「邱姓助理的存摺有註記戴寧將錢用於繳稅、買貓砂」、「議員公費助理遴聘（異動）表是戴寧所簽名」這2個事證，並無證據能力。

律師也說，要傳喚本案5名前助理作證，不過今天無法確認調查證據範圍，也無法對檢方起訴的事證表示意見，合議庭決定，14日上午9點40分，再次開準備程序庭。