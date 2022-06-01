越南籍移工懷疑妻外遇...涉視訊家人時殺妻 猛砍9刀致死

越南籍移工范姓男子，懷疑劉姓妻子外遇，涉持水果刀猛刺妻子9刀致死，遭殺人罪嫌起訴。士林地方法院今開庭審理，范男認罪，全程落寞低頭，2名目擊凶殺現場的移工出庭證稱，范男和越南家人視訊時，持刀殺妻。

2021年11月23日晚上9時許，28歲范懷疑25歲劉妻外遇，且向仲介借錢，在汐止康寧街宿舍爆發爭執，經劉妻同事勸阻，轉往范男公司宿舍廚房談判，范的同事勸范「清醒再談」但范男視訊在越南的父母和岳母等3人，涉持刀殺害害妻子。

全案關鍵2名目擊證人為劉妻同事阿草、范男同事阿俊，合議庭今天傳喚2人作證，由並隔離交互詰問。阿草證稱，案發當晚聽到宿舍樓下爭吵聲驚醒，發現是劉女和丈夫吵架，急忙下樓勸架，范大聲讀劉手機訊息內容，「男子說，去工作回來很累需要沖澡，劉女回應，不需要沖澡不會聞到臭味」懷疑劉外遇交新男朋友，也懷疑男子新買的電動車和劉有關。

阿草稱，范打劉一巴掌，還丟一個大石頭，但幸好丟偏沒砸重留，她上前勸阻，范隨即提出約好男子在超商見面，她怕會出問題，主動跟著夫妻2人，3貼騎著電動車載著赴約，不料，騎了5到10分鐘抵達范男公司宿舍的貨櫃屋廚房。

另一名證人阿俊當時在廚房煮東西吃飯，范等3人進來後，范直接拿廚房桌上的刀放在飯桌上。阿草稱，范在廚房喝酒，並和劉爭吵，拿酒瓶想打劉，她擋下酒瓶。

2名證人均表示，范用手機打臉書視訊電話給越南幾人，告知他們自己的媳婦、女兒外遇有別的男人。岳母說「如果外遇是事實，范做什麼女兒自己要承擔」范父則說「可以的話就在一起，不行就離婚，你們很麻煩」

掛斷電話後，范不斷的調查曖昧訊息，還有質問為何劉工作幾個月，才賺8000萬越南盾等金錢問題。劉回答，她還要付生活費和住宿費。

案發現場有3把刀，阿俊趁范離開廚房藏起第一把刀，但范隨即走到廚房外清洗處，拿回2把刀1短1長，放在茶几旁。阿俊想趁他們視訊時，拿走刀子，但范不斷壓著刀子，最後阿俊只拿走了短刀。

第二次視訊通話，范同時打給雙方家長同時三方通話，要求母親叫孫女起床，讓孫女見劉女最後一面，但孫女仍在睡夢中，同時也讓劉妻和岳母道別。

岳母說「發生何事我也不知道啊」。最後，范對著鏡頭說「這是你媳婦、你女兒，我說的到做得到」一手拿著手機視訊，另一手突然拿起茶几旁的第三把刀，刺進坐在左側的妻子胸口。劉遭刺第一刀後站起來、隨即倒地，阿俊見狀立刻說「不要亂來，我去找人」范原本轉身1、2步，又回頭上前補刀，猛刺劉的胸口。

目擊現場的阿草立刻大叫，阿俊聽聞衝回廚房，惶恐的緊抓范男腰肚，強行把人拉離廚房，但范搶走2名證人手機丟在地上，直到見劉沒有動靜，說了一聲「好了...」

劉倒臥血泊，阿草衝到路上請求路人幫忙報案；這時范男第三度打電話，還照現場畫面給越南家人看，隨後逃回宿舍。警方獲報後，循線在宿舍找到范男。

遭羈押的范男今出庭，有辯護人、通譯在旁，檢辯雙方交互詰問2名證人，范男全程低頭看著自己雙腳，神情落寞。他坦承犯罪，但認為證人的用詞有些不正確。他稱，當晚他拿著訊息問劉，這情形多久了？劉回答，看內容不就知道。另也問劉為何向仲介借錢？劉則回答，借來還款。審判長諭知，7月續行開庭審理。