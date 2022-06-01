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調查班59期開訓典禮 情報處長一門三傑最受矚目
調查局調查班第59期今天舉行開學典禮，本期共有126人受訓，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，最受矚目的就是國家安全調查處長黃慶裕的女兒洪婕琳，洪慶裕大女兒洪婕庭目前在台北市調查處外事站，小女兒洪婕琳如今也考上調查局，洪氏父女三人都在情治圈工作，可謂洪家一門三傑。
台大國企系畢業的洪婕庭，曾任鴻海科技集團行銷專員，擅長游泳，代表國家到匈牙利參加世界中學生游泳錦標賽，由於調查局曾前往鴻海做企業肅貪宣導，燃起她對調查工作的高度興趣，在鴻海創辦人郭台銘的支持下，毅然決然放棄高薪，投身調查局。
據了解，洪婕琳具有外語能力，她考上調查局後，其姐姐洪婕庭對外隻字未提，相當低調保密。據了解，洪婕琳未來也希望能從事國際事務工作。
開訓儀式調查局長王俊力主持，王俊力對學員在疫情嚴峻之際，仍堅定地投入訓練感到欣慰，並提出「立定志向，懷抱終身理想志業」、「自我定位，發揮優勢創造價值」、「砥礪品操，勤修工作專業知能」、「面對挑戰，創新思維勇於變革」、「貫徹紀律，落實公義保障人權」五點期許。
王俊力期勉學員結訓後能堅守調查局「確保國家安全、維護國家利益、維持社會安定、保障民眾福祉」的核心工作價值，為人民、國家、社會貢獻己力、發揮所長，使調查局成為國際級執法機關。
調查班第59期有男學員56人、女學員70人，共126人，其中2人是憲兵現役軍官隨班附訓；並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，4月25日報到入所，經1個半月輔導訓練後，正式辦理開學典禮，展開為期1年之嚴格訓練。
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