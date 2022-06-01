兒子買錯東西、老子遷怒店員 五字經判罰比商品貴超多

桃園一名賴姓男子因兒子買錯東西，竟遷怒超商店員，不但用五字經問候對方母親，還嗆聲「叫你們店長小心了」等語，結果挨告公然侮辱，罰款8千元，得易服勞役。可上訴。

判決指出，賴男（54）歲去年4月29日凌晨因兒子買錯東西，跑到中壢某超商質問店員「你幹嘛賣他（指兒子）」，見店員回應「他過來買東西，我為什麼不能賣給他」，隨即用五字經辱罵對方母親，還質問對方「晚上就你一個人」，嗆聲「叫你們店長小心了」等語。

事發後，賴男矢口否認犯行，辯稱當時是因為兒子買錯東西，他正在教訓兒子，沒有對著店員罵，但監視器拍到他在超商叫囂過程，也拍到他罵髒話時正對店員比手畫腳，最後說法未被採信。

法院認為，賴男與店員素不相識，只因為自己兒子買錯東西，就當眾汙辱店員名譽，行為實不可取，然而犯後仍飾詞否認，顯見犯後態度不佳，因此量處其刑。