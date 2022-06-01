網友發出不實圖卡 中市警局：已達惡、假、害不實訊息

蔡姓網友在臉書散發不實圖卡，指「台中市府至5/31只施打約7200劑」。市議員羅廷偉今在總質詢問衛生局長，這是否為假消息？衛生局長曾梓展說，昨經查證該網友已下架不實圖卡。警察局長蔡蒼柏指出，圖卡已達「惡、假、害」不實消息，呼籲網友不再要轉傳，以免觸法。

市議員羅廷瑋今在台中市議會總質詢指出，據他了解，蔡姓網友叫蔡銘坤，在立法院副院長蔡其昌服務處擔任特別助理，蔡先生在臉書上發布不實圖卡，他詢問衛生局長、警察局長，是否達到「惡、假、害」不實訊息？是否依傳染病防治法開罰？

衛生局長曾梓展指出，昨經聯繫蔡姓網友，他已將圖卡下架。警察局長蔡蒼柏說明，該圖卡確實達到「惡、假、害」不實訊息標準。