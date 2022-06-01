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網友發出不實圖卡 中市警局：已達惡、假、害不實訊息

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

蔡姓網友在臉書散發不實圖卡，指「台中市府至5/31只施打約7200劑」。市議員羅廷偉今在總質詢問衛生局長，這是否為假消息？衛生局長曾梓展說，昨經查證該網友已下架不實圖卡。警察局長蔡蒼柏指出，圖卡已達「惡、假、害」不實消息，呼籲網友不再要轉傳，以免觸法。

市議員羅廷瑋今在台中市議會總質詢指出，據他了解，蔡姓網友叫蔡銘坤，在立法院副院長蔡其昌服務處擔任特別助理，蔡先生在臉書上發布不實圖卡，他詢問衛生局長、警察局長，是否達到「惡、假、害」不實訊息？是否依傳染病防治法開罰？

衛生局長曾梓展指出，昨經聯繫蔡姓網友，他已將圖卡下架。警察局長蔡蒼柏說明，該圖卡確實達到「惡、假、害」不實訊息標準。

曾梓展強調，截至昨天統計，台中市兒童莫德納疫苗已接種3.6萬劑、兒童BNT疫苗4.7萬劑，目前已施打8.3萬劑；中市有19.4萬名兒童，扣除1.4萬名兒童確診，有18萬名兒童需施打疫苗，目前台中市兒童疫苗接種率46%，是六都前三名，曾也呼籲，民眾切勿轉傳不實訊息，避免觸法。

蔡姓網友在臉書發布不實圖卡，昨經台中市衛生局查證，蔡姓網友已下架圖卡。記者林佩均／攝影
蔡姓網友在臉書發布不實圖卡，昨經台中市衛生局查證，蔡姓網友已下架圖卡。記者林佩均／攝影
蔡姓網友在臉書發布不實圖卡，昨經台中市衛生局查證，蔡姓網友已下架圖卡。記者林佩均／攝影
蔡姓網友在臉書發布不實圖卡，昨經台中市衛生局查證，蔡姓網友已下架圖卡。記者林佩均／攝影

莫德納疫苗

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