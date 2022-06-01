引擎蓋擺滅火器 男子涉恐嚇判4個月

桃園一名呂姓男子與姑姑有嫌隙，去年10月在姑姑家的2輛轎車上各擺一隻滅火器，竟挨告恐嚇，原來是他7年前就曾用滅火器砸對方的車，所以這次行為被對方認定是暗喻可能再砸車；他雖否認犯行，但說法未被採信，今被桃園地院依恐嚇危安罪判處4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，呂男（42歲）2015年曾因違反家暴令被判刑2月，事後仍不知悔改，同年6月二度持滅火器砸穿、砸凹姑丈轎車的擋風玻璃、遮雨板和板金，再被判拘役70天。此後，去年10月又再姑丈2輛轎車引擎蓋上各擺一支滅火器，所以再次挨告。

審理時，呂男未說明放滅火器目的，矢口否認恐嚇，辯稱「沒有想要做什麼，只希望姑姑不要造成他的困擾」。

檢方指出，呂男擺放滅火器的行為雖屬單純中性舉動，難認有隱含惡害寓意，但他曾二度持滅火器砸姑姑家的車，其行為與過往行徑連杰，可充分理解他是在暗示或隱喻可能再持滅火器做案。

法院調查，呂男雖強調其行為目的是要姑姑不要造成他的困擾，但他未具體說明擺放滅火器在對方車輛引擎蓋對溝通有何幫助，參酌其過往刑案紀錄，也認定他是在恐嚇對方。