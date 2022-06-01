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霖園開發建設董座遭控詐欺 檢方傳喚告訴人
霖園開發建設董事長賴志忠被控興造「新樸香榭」建案時，涉拿保留戶及霖園建設的支票作擔保，陸續向葉姓男子借貸900萬元，事後不僅支票跳票，保留戶也被轉賣，形同「一屋兩賣」，葉男拿不回欠款，怒告賴志忠詐欺，台北地檢署今天傳喚葉男到案，訊後請回。
葉男今早庭訊後表示，建商拿保留戶擔保借錢的手法，很容易讓人上當，為了避免再有其他人受騙，才會揭露賴志忠的借錢手法，呼籲賴志忠趕快歸還欠款。
葉男指控，賴志忠在新北市板橋區民生路三段興造「新樸香榭」建案，因資金短缺，經友人介紹後，便拿該建案9樓的保留戶作為擔保，自去年6月至10月間，陸續向他借款900萬元，但之後該保留戶卻被賴志忠私下轉賣。
葉男今天出庭時，提出雙方去年10月6日所簽訂的房地買賣契約書為證，內容載明「賣方如無法如期支付票款，則本房地視同買方所有」等字句；然而，被用來抵押的保留戶，早已被賴志忠私下以2450萬元價格賣給胡姓男子。
此外，葉男另提出賴志忠所開支票、本票等物證，指控賴志忠支票帳戶內的存款不足，以致遭退票無法兌現，葉男除已針對賴志忠向他借款，聲請本票裁定外，另對賴志忠提告詐欺，北檢偵辦中。
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