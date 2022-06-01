快訊

上海疫情解封：經濟重挫能起死回生嗎？

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霖園開發建設董座遭控詐欺 檢方傳喚告訴人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

霖園開發建設董事長賴志忠被控興造「新樸香榭」建案時，涉拿保留戶及霖園建設的支票作擔保，陸續向葉姓男子借貸900萬元，事後不僅支票跳票，保留戶也被轉賣，形同「一屋兩賣」，葉男拿不回欠款，怒告賴志忠詐欺，台北地檢署今天傳喚葉男到案，訊後請回。

葉男今早庭訊後表示，建商拿保留戶擔保借錢的手法，很容易讓人上當，為了避免再有其他人受騙，才會揭露賴志忠的借錢手法，呼籲賴志忠趕快歸還欠款。

葉男指控，賴志忠在新北市板橋區民生路三段興造「新樸香榭」建案，因資金短缺，經友人介紹後，便拿該建案9樓的保留戶作為擔保，自去年6月至10月間，陸續向他借款900萬元，但之後該保留戶卻被賴志忠私下轉賣。

葉男今天出庭時，提出雙方去年10月6日所簽訂的房地買賣契約書為證，內容載明「賣方如無法如期支付票款，則本房地視同買方所有」等字句；然而，被用來抵押的保留戶，早已被賴志忠私下以2450萬元價格賣給胡姓男子。

此外，葉男另提出賴志忠所開支票、本票等物證，指控賴志忠支票帳戶內的存款不足，以致遭退票無法兌現，葉男除已針對賴志忠向他借款，聲請本票裁定外，另對賴志忠提告詐欺，北檢偵辦中。

葉姓男子提告霖園開發建設董座賴志忠詐欺。記者張宏業／攝影
葉姓男子提告霖園開發建設董座賴志忠詐欺。記者張宏業／攝影

詐欺

延伸閱讀

華南金控盃少棒／竹縣遭控染疫還出賽 縣棒委會不排除提告

竹科人爭空橋！竹市慈雲路旁建案高掛上百條紅布條

影／行銷公司遭控侵吞上億保證金 自救會今集結抗議

會考自然教師解題／圖表占6成、實驗題增 洋芋片膨脹、海浪入題

相關新聞

用陸製原料、逾期交貨遭扣6160萬 大同告國防部輸了！

大同公司2019年得標國防部防彈板抗彈纖維布採購案，但國防部以大同違規使用大陸原料，且驗收未過、逾期交貨為由，扣走616...

想殺癌兒解脫老媽判2年7月無法緩刑 高院嘆：法律不足

老婦邱張阿緞不忍罹癌的兒子受折磨，拿菜刀砍子想一了百了，兒子求救躲過一劫，邱婦懊悔坦言「想減輕兒子的痛」、「不想讓他這麼...

警察輪班怎解？前檢：問題出在高層濫用人力

大法官於2019年11月29日公布釋字第785號解釋，認為我國公務員服務法等規定沒有對於業務性質特殊機關實施輪班、輪休制度，設定任何關於其所屬公務人員服勤時數之合理上限、服勤與休假之頻率、服勤日中連續休息最低時數等攸關公務人員服公職權及健康權保護要求之框架性規範，不符《憲法》服公職權及健康權之保護要求。

空軍蔡學良中彈身亡 母親淚崩要真相再審遭駁回確定

空軍中士蔡學良在軍中中彈死亡，母親尤瑞敏認為軍方有過失提告請求國家賠償，但軍方辯蔡是飲彈自盡拒絕給付，法院判空軍司令部應...

引擎蓋擺滅火器 男子涉恐嚇判4個月

桃園一名呂姓男子與姑姑有嫌隙，去年10月在姑姑家的2輛轎車上各擺一隻滅火器，竟挨告恐嚇，原來是他7年前就曾用滅火器砸對方...

霖園開發建設董座遭控詐欺 檢方傳喚告訴人

霖園開發建設董事長賴志忠被控興造「新樸香榭」建案時，涉拿保留戶及霖園建設的支票作擔保，陸續向葉姓男子借貸900萬元，事後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。