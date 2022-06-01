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女乘客車上聊天 火爆司機怒關門開100公尺不給下車
豐原客運林姓司機不滿6名女乘客在車上聊天，用廣播要她們「不要顧著聊天」，對方認為司機態度起口角，林不顧還有2人沒下車突然關車門繼續開了100公尺，經乘客向警方求助才下車；法院比對證詞、勘驗監視器，認為林以強暴妨害乘客下車權利，依強制罪判他拘役30日，可上訴。
檢警調查，林男2020年12月11日駕駛51號路線車，當晚7點多6名來台中玩對路線不熟，請林抵達台中車站時提醒她們，途中林不滿6人在車上聊天，用廣播說「車上不要顧聊天齁」、「車上的資訊要注意看」。
後來抵達台中車站，6人依序刷悠遊卡要下車，但其中黃女、陳女因林廣播一事和他起口角，就直接關上車門，不管車上陳女、王女還沒下車，直接往前又開了100公尺才停下來，陳、王認為林以強暴方式妨害她們下車權利，對林提告妨害自由。
審理時，林辯稱自己是依正常程序把車門關閉，因為當時和她們對話，才認為她們沒有要下車的意思才關門，也沒注意到2人是否已經刷卡，他是要依照正常路線行駛，是看到警察站崗才停車。
陳姓女乘客控訴，朋友向司機表示希望到站能提醒她們，但對方一言不發，過沒多久就拿麥克風罵他們「不要一直顧著聊天」，要她們自己看車上到站資訊，當下是愣住覺得司機態度很差，下車就像他反應，不用那麼凶。
陳還說，司機聽了很氣憤就關門，害她和另名朋友下不了車，當下很害怕，後來看到交警才開車門；法院也勘驗車上監視器，發現司機、乘客確實起衝突，認定林是刻意關車門使乘客不能下車，屬於強暴行為，依強制罪判林拘役30日，得易科罰金。
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