司法院：智慧財產訴訟事件線上呈遞 減疫情憂慮
司法院今天表示，「電子訴訟文書及線上起訴服務平台」6月1日起擴充「智慧財產訴訟事件」服務，使當事人及訴訟代理人便利進行線上呈遞、收受書狀，並可減少疫情憂慮。
司法院發布新聞稿指出，「電子訴訟文書平台」自2015年上線運作，平台的功能及服務範圍逐年調整擴充，智慧財產訴訟已陸續開放「智慧財產民事訴訟事件」、「智慧財產行政訴訟事件」的訴訟文書傳送服務。
行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，這次新增「智慧財產民事訴訟事件」及「智慧財產行政訴訟事件」保全證據、假扣押、假處分、定暫時狀態處分、停止執行的訴訟文書傳送服務及開放收受線上委任書功能。
而且「智慧財產行政訴訟事件」如經當事人同意，智慧財產及商業法院亦得將訴訟文書（含裁判書正本）傳送至電子訴訟文書平台作為送達，並於傳送完成時，發生送達效力。
司法院呼籲，適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，歡迎民眾多加利用電子訴訟文書平台傳送服務，不僅免除舟車勞頓跑法院遞狀，減少接觸傳播風險，也省下紙本文書的製作及郵資。
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