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易服勞役做假 翁茂鍾上訴二審求緩刑：知道錯了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准服社勞役，涉嫌串同現已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，一審翁、楊分處2年2月、1年10月，翁上訴二審，今天言詞辯論，「知道錯了」翁認罪，請求緩刑，楊則因妻子掛心驟世，當場痛哭。二審訂於本月30日宣判。

楊博賢哽咽說，本案對他是非常大打擊；去年他配合檢方調查，認罪坦白，去年5月28日交保後，同年6月1日即辭去佳和公司推高機事務工作，去年底妻子過世，生前對此事耿耿於懷，對他打擊很大，現在寺廟擔任宗教志工懺悟，希望法官給予改過機會。

翁茂鍾表示，對自己行為造成社會紛亂，浪費司法資源，深表歉意；他表示，因案遭羈押5月，自己將屆70歲，已知警惕，現為近千員工及家人生計及股東權益而努力，餘生也將行善作公益，

對檢方起訴內容完全認罪，深深悔過，但也希望法官審酌他已高齡，且因病需定期追蹤，能給予減輕其刑及緩刑機會。

檢方認為，國內司法界因翁茂鍾一個人千瘡百孔，監察院彈劾司法官方興未艾，涉及司法官感嘆交友不慎，因翁操控權貴而開立巧門，檢方偵查期間還未認罪，一審審理期間見證據齊全才認罪，如今上訴請求輕判，一再玩弄司法，犯後態度不佳。

檢方細數翁炒股案罪刑，且提及一審認翁尚有前案1年有期徒刑尚待執行，應併入本案量刑證據及審議，至少判3年，以維司法公義，撥亂反正。

翁律師團認為，一審認翁為主導地位，但他不是公務員，並非監督考核人員，且缺乏證據佐證，

且翁1年未執行，撤銷社勞，但因時效性消滅而遭糾正。律師團指出，翁並非公務員，沒有行使公權力之權，並不適用從事業務之人或公務員假借職務上之權力、機會或方法，加重其刑至二分之一等相關法條。

翁茂鍾表示，因案遭羈押5月，自己將屆70歲，已知警惕，現為近千員工及家人生計及股東權益而努力，餘生也將行善作公益。圖／聯合報系資料照片
翁茂鍾表示，因案遭羈押5月，自己將屆70歲，已知警惕，現為近千員工及家人生計及股東權益而努力，餘生也將行善作公益。圖／聯合報系資料照片

公務員 翁茂鍾

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