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子上大學母想買房增收入 一張房仲傳單讓她損失152萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓婦人因子女上大學，想買房出租增加收入，看到許姓男子張貼的房仲傳單，卻不知許已離職，廖婦聯絡許後，許見廖婦買房心態急切，陸續以多繳預備金、更換物件、投資網路公司為由，騙得152萬元，二審維持一審刑度，依偽造文書罪，判許8月徒刑。

判決指出，廖姓女子因家中子女上大學，想藉由買房出租，增加收入，2019年5月間行經中區光復路合作大樓附近時，發現許姓男子（48歲）張貼的房屋加盟店傳單，因此撥打傳單上手機與許聯絡，不過許已離職，但接到廖女電話後，認為有利可圖，佯稱仍在房仲業，還提供身分證、前公司名片，取信廖女。

許男見廖女沒有起疑，先在同年5月10日，帶著廖女看房，廖女看完後有意購買，先交付5萬元斡旋金，許不久後再向廖女謊稱，屋主有意將房子賣給他人，要求廖女多繳預備金，廖女在同年5月16日，交付40萬元給許男。

許男在同年5月底再向廖女謊稱「錢還是不夠」，廖女再依指示，交付30萬元給許男，許男接著就持之前任職房仲公司影印的不動產賣賣意願書，與廖女簽約，簽完約後，許男卻說，欲購買的房產，現在友人居住，不方便出售，將留下10萬元的斡旋金，其餘65萬元，可轉往購買另件總價300萬元的房產，要廖女再付65萬元。

同年6月18日，許男又向廖女謊稱，可以投資網路科技公司增加收入，每月紅利為6000元，廖女相信，再付12萬元給許男，廖女一共交付了152萬元給許男。

廖女因許男在購買房產、給付紅利遲遲沒有進展，經追問後，許男才坦承，「錢已經花光了」，氣得提告。

一審依偽造文書罪，判許8月徒刑，不法所得沒收。許男認量刑過重，上訴台中高分院，抗辯若入監服刑，將無力償還被害人損失，請求從輕量刑。

不過法官認為，許男雖然已與被害人達成調解，但僅賠償2.5萬元，案件審理期間已過數個月，卻都沒有依照調解的條件，分期償還被害人損失，無法對許男採取有利的認定，駁回許上訴，維持一審判決，可上訴。

台中市許姓男子利用廖女想買房投資心態，詐騙152萬元，台中高分院判許8月徒刑。圖／本報資料照
台中市許姓男子利用廖女想買房投資心態，詐騙152萬元，台中高分院判許8月徒刑。圖／本報資料照

偽造文書 離職

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