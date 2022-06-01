前公懲會委員長違法官倫理遭罰354萬 上訴審9日開庭

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭判石罰款任職時最後月俸給總額1年；以石退休前月俸29萬餘元計算，罰款約354萬餘元，石也成為史上被懲戒層級最高的司法官。案經上訴，職務法庭第二審9日上午9時30分將行準備程序。

懲戒案二審由懲戒法院院長李伯道擔任審判長，最高法院法官林瑞斌為受命法官，懲戒法院法官吳三龍、最高法院法官王梅英、最高行政法院庭長帥嘉寶為陪席法官。

職務法庭第一審認為，石木欽任職最高法院刑事庭法官至台灣高等法院院長期間，2008年6月由妻子以兒子名義購買翁經營的聯亞公司一百張股票，於2015年4月至2016年7月底間陸續售出獲利。

當時適逢翁的應華案、百利案、佳和案在法院審理，職務法庭認為石明知有可能擔任案件的承審法官，應深自警惕，卻在得知未發行的聯亞股票讓售消息後，讓兒子買賣股票獲利，未能保持法官廉潔自持形象，足以降低他人對法官的敬意，導致公眾對法官失去信心，損及司法信賴。

職務法庭認為石的行為明顯違反法官倫理規範、法官守則等，且情節重大，未逾10年追懲時效，認為應受懲戒；另石多年數度和翁不當接觸、討論案件、告知訴訟進度，並在翁案件審理期間，接待進入最高法院等，此部分雖超過10年追懲時效，應予免議，但可認定石長期未拿捏法官身分，交友應謹慎，若友人經常涉訟而請教或討論法律問題，容易使人有不良觀感。

第一審指出，石沒有犯罪，且在石多數行為法律規範不明確的情形下，假如適用修正前法官法規定免除法官職務並喪失公務員任用資格、撤職，會失去懲戒衡平性和比例原則，另不適用修正後法官法規定剝奪退休金、退養金。

審酌石和翁茂鍾為數十年、交情甚篤的好友，兩人間也多有日常聯繫，易使石在朋友交誼、法官身分間失去應有分際，雖不能免除石應負的違失責任，仍應斟酌，才符合比例原則，基於從舊從輕原則，處以法定最重罰款。

至於監察院彈劾石木欽和翁茂鍾共22次飲宴或球敘、翁的秘書在筆記本記載的聚會等，因查無證據認定石違失，不付懲戒。