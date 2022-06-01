空軍蔡學良中彈身亡 母親淚崩要真相再審遭駁回確定

空軍中士蔡學良在軍中中彈死亡，母親尤瑞敏認為軍方有過失提告請求國家賠償，但軍方辯蔡是飲彈自盡拒絕給付，法院判空軍司令部應賠償148萬餘元確定，尤以台大法醫研究所教授鑑定報告為新證據，聲請民事再審，台灣高等法院認為報告作成時間不符法律要件，駁回再審；最高法院駁回尤的上訴，維持駁回再審的判決。

尤主張，原先確定判決認為蔡學良因步槍走火，遭近距離射擊腦爆裂身亡，認為蔡也有過失，但根據台大法醫研究所教授李俊億鑑定報告等，認為蔡的槍傷是手槍造成的，蔡並無過失，原確定判決有誤而聲請再審。

高院認為，尤提出的鑑定報告、法醫學誌等資料均是確定判決後才有的證據，另外國人測試步槍影片、文獻資料和事故無關，不符民事訴訟法新證據的要件。

高院指出，尤雖認為蔡沒有過失屬於再審事由，但最高法院2015年7月9日判決確定，尤卻遲至2020年3月9日才提再審，已逾聲請時效，且蔡是否有過失，屬於事實認定，並非適用法規錯誤的再審原因，認為尤提再審無理由，判決駁回再審。

蔡學良是家中獨子，原在空軍防空砲兵指揮部第九五四旅服役，2008年5月9日部隊在台東太平營區靶場訓練歸零射擊，蔡擔任軍械士，負責看管、登記射擊線後方的預備槍枝，卻不幸中彈身亡。

尤當時提告主張兒子依規定不能到射擊線第一靶位拿槍，但為處理同袍槍枝問題，到第一靶位射擊位置拿槍，但長官未發現制止，最後因槍枝走火子彈擊中頭部死亡；尤認為軍方有疏失，要求國賠近600萬元；空軍司令部則辯蔡趁沒人看顧槍彈之際，以手托槍、嘴巴含槍管後射擊，是自殺死亡。