新光三越員工入金庫搜刮 3年狂吞150萬主管清查才曝光

新光三越百貨台中店李姓課員因自身財務不佳，竟趁著輪值兌幣台獨自進入金庫取款機會，每次偷夾帶2至3萬元款項，3年私吞高達150萬元現金，直到去年業務更動主管全面清點才驚覺短缺，李被發現隨即向警方自首，也吐還全部不法所得，法院依業務侵占罪判她8月、緩刑2年，可上訴。

檢警調查，李女2001年3月起擔任財務課員，2012年1月起為出納人員，負責公司現金登記收支業務，因新光三越台中店兌幣台由出納組職員輪值，兌幣台需維持150萬元包含紙鈔、硬幣的零用金供顧客兌幣，若不足150萬元時需由值班人入金庫取款，但全程無人陪同。

李因深知流程漏洞，2018年6月起因自身財務困難，接連趁每月輪值兌幣台機會，佯裝紙鈔、硬幣兌換入金庫時，每個月將2萬元至3萬元款項私吞。

直到去年8月8日財務課業務輪動，主管清點一查驚覺50元硬幣少70萬元、100元鈔票少30萬元，顧客保留款則短缺50萬元，一共150萬元不翼而飛。

李女被發現不久，就主動到台中市刑警大隊自首；李在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與新光三越公司人員證詞相符，並有對話紀錄、金庫保管規定等佐證。