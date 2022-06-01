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想殺癌兒解脫老媽判2年7月無法緩刑 高院嘆：法律不足

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

老婦邱張阿緞不忍罹癌的兒子受折磨，拿菜刀砍子想一了百了，兒子求救躲過一劫，邱婦懊悔坦言「想減輕兒子的痛」、「不想讓他這麼痛苦」。桃園地方法院審酌邱婦不顧兒子仍有求生意志就行凶，但獲兒子原諒，母子關係修復，依殺人未遂罪判她2年7月。台灣高等法院今駁回上訴，但也說明受限法律規定無法緩刑，是法律不足之處。

高院審判長今天在宣判時表示，關於緩刑，台灣不像日本選擇多，若非2年以下有期徒刑無法緩刑，這是法律不足的地方，本案因此無法緩刑。審判長另外也請檢察官在執行時，先將邱張阿緞送精神鑑定，確認她是否有受刑能力，依照刑事訴訟法第467條妥適處理。

刑事訴訟法第467條規定受徒刑或拘役之諭知但有下列情形時，依檢察官指揮，於痊癒或該事故消滅前停止執行，事由包括「心神喪失、懷胎五月以上、生產未滿二月、現罹疾病，恐因執行而不能保其生命」。

邱張阿緞（74歲）因罹癌的兒子長時間臥病在床，2019年8月3日下午1點多，拿了把菜刀朝兒子脖子砍了好幾下，隨即再割腕企圖自殘。兒子趕緊用手機傳訊息向家人求救，警方獲報到場，立刻將邱婦、兒子送醫急救。

桃院發現，兒子向家人求救時，表示母親要「殺」他，但案發後改稱是「不小心被劃傷」，還說媽媽不是刻意的，是為了攔阻她自傷才受害，桃院認為雙方身為母子至親，推斷兒子為免母親遭追究殺人重責，才袒護母親、沒說實話。

邱張阿緞的律師說，她長期患重鬱症，經鑑定她認知能力呈邊緣障礙、自我控制及適應力較弱，主張她當時辨識行為能力顯著降低，應適用刑法第19條減刑。

桃院調查，邱婦確實有重鬱，但事發後在警詢時對於犯案經過仍可侃侃而談，表示「想減輕兒子的痛」、「不想讓他那麼痛苦」，還說對方因罹癌沒力氣反抗，有關行凶動機、經過都能交代清楚，也知道她的行為恐導致兒子死亡。

沒有無證據顯示邱婦因病導致辨識行為違法能力降低，她也說「知道已受懲罰、付出代價」，家人也稱她有吃藥控制，事發前情緒、反應都正常；精神鑑定指出，邱婦無脫離現實的想法或知覺干擾，還選在家人不在時行凶，雖長期承受照顧兒子壓力，但精神、辨識能力沒顯著降低。

桃院認為邱張阿緞雖不符刑法第19條減刑條件，但考量她不久前喪夫，一時負面情緒企圖殺害兒子，永久解除他病痛折磨，所幸兒子事後恢復，母子關係也獲修復，且更能關心母親，可見已獲原諒，依刑法第59條「情堪憫恕」予以減刑。

高院審理後認為事實認定與科刑理由與一審一致，因此駁回上訴，但「附加說明」。

老婦邱張阿緞不忍罹癌的兒子飽受病痛折磨，持菜刀砍殺他想一了百了，兒子即時求救躲過一劫，一、二審皆依殺人未遂罪判她2年7月徒刑。記者王宏舜／攝影
老婦邱張阿緞不忍罹癌的兒子飽受病痛折磨，持菜刀砍殺他想一了百了，兒子即時求救躲過一劫，一、二審皆依殺人未遂罪判她2年7月徒刑。記者王宏舜／攝影

罹癌 刑事訴訟

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