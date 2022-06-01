一再酒駕這次撞死人棄車逃 瞎扯以為撞到鬼判7年2月

台中王姓男子酒駕被吊照不知謹惕，接連到餐廳、酒店喝爛醉又開車回家，高速闖紅燈撞翻林姓駕駛的小貨車，造成右前座李姓女子慘死，王棄車逃跑還瞎扯「以為撞到鬼」；法院考量他犯後自首減刑，有5名小孩要扶養，至今沒和被害家屬和解，依酒駕致死等判他7年2月，可上訴。

檢警調查，王男去年3月17日和朋友在餐廳吃飯、喝酒，深夜再到金錢豹酒店續攤，隔天凌晨3點多喝到爛醉還開車要回家，經三民西路、東興路口時沒開頭燈又闖紅燈，當場攔腰撞翻林男駕駛的小貨車，導致右前座的李女頭部重創送醫不治。

王肇事後沒停留現場反而棄車逃逸，警方獲報沿途過濾監視器才掌握他身分；檢方也發現，王高速闖紅燈撞上林時，2車撞擊力道極大，碰撞當下瞬間產生火花，王一開始竟還瞎扯「我看到一個黑影，我覺得我撞到鬼」，不採信其辯詞，認定他當時已酒醉導致不能安全駕駛。

台中地院審理時，王均坦承不諱，並有餐廳友人、酒店小姐證詞，路口監視器也拍下車禍過程，王當時開的車上也採集到他的指紋。

法院指出，王男撞死人隔天下午2點，先是到第二分局文正派出所投案，再赴交通大隊做筆錄，主動承認是肇事人，符合自首要件，予以減刑，但審酌他酒駕撞死人又棄車逃逸，不再依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院指出，王2014年就因酒駕被判刑、吊銷駕照，這次再犯還致人於死、肇逃，考量他至今沒和被害人家屬和解，對方也請求從重量刑，另王也自述要照顧父母、5名子女，小孩最大大學畢業、最小5歲等。

法院審酌一切情狀後，依服用酒類致不能安全駕駛交通工具，因而致人於死，判他6年8月，另依駕駛動力交通工具發生交通事故，致人死傷而逃逸，判他10月，應執行7年2月。