使用工業用鹽熬煮瓜子 業者及廠商認罪繳回所得獲緩刑

台南麻豆一瓜子行被控5年來向廠商購買工業用鹽，用來熬煮製造甘草醬油瓜子被查獲，一審認江男販賣攙偽食品罪處10月並科罰金30萬元，江姓廠商則幫助犯處5月，不服上訴，二審認兩人坦承犯行，各自繳回犯罪所得9千元、6萬元，二審改判而獲緩刑。

二審認江男販賣攙偽食品罪處8月，緩刑3年，並判決確定後應向公庫支付30萬元；江姓廠商幫助犯販賣攙偽食品罪處3月，緩刑2年，並判決確定後應向公庫支付10萬元，可上訴。

江男及辯護人主張，江男行為故然不對，惟他所摻入「工業用鹽」也屬天然鹽之一種，並無證據證明有害人體或健康，他已坦承不諱，事後也願意與被害人達成和解賠償，更願意向公庫30萬元，足見有悔悟之意，且經此教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，請求給予緩刑。

同時，江男在自宅從事製造、販賣瓜子，並未僱用任何員工，販賣區域主要在麻豆區周邊等處，販售主要對象為小型雜貨店，獲利甚微，足見江男小本經營而非大型食品工廠可比擬。

江姓廠商及辯護人指出，他坦承犯行，僅屬幫助犯，並非居於犯罪主導地位，犯罪所得僅6萬多元，且本案自2018年開始偵查迄今，已經逾4年，他年事已高，無意再繼續經營販售，而無再犯之虞，請求給予緩刑。

台南高分院合議庭認為，二人上訴後均坦承犯行，且繳回全部犯罪所得，此部分有利於被告量刑因素，為原判決所未及審酌，二人上訴主張原判決量刑過重，不是沒有理由，應由撤銷改判。

合議庭審酌，食品製造日益專業化、細緻化，以消費者立場而言，已難以單憑本身知識或購買經驗判斷食品是否具有危害人體的不法添加物，僅能仰賴食品製造或販賣者確實遵照主管機關所訂定標準，秉持誠信之商業態度，以保障消費者安全，而製造、販售合乎法規規定食品，應為食品製造、販賣業者所應負擔義務及其社會責任。