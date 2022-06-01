日男暗槓公款2億 躲台藏匿處套房7日拍賣

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基監守自盜，掏空公司存款後與呂姓台籍前妻潛逃來台，購入高價精品洗錢，再買入多間房產當作藏匿點，中澤、呂女、呂女胞妹黃女等人，後來被法院判2年8月至3年8月不等徒刑；其中登記在黃女名下的三民區套房，被法院宣告沒收後，7日將進行拍賣，底價280萬元。

中澤祥基任職三協會社總務課長期間，陸續盜取公司存款20多億日圓（約台幣7億元），2014年最後一次盜取5億日圓（約台幣2億），與台灣籍妻子呂姓女子假離婚，將部分贓款以支票存入呂女帳戶，部分則狂掃名牌皮件、名表洗錢，隨後逃到台灣藏匿高雄。

兩人來台後，先投宿高雄市區一家五星級飯店，依計畫將名表、皮件銷售變現，又陸續在鼓山、鳥松區以呂女及她胞妹黃女名義，購置3處不動產，當作未來躲避警方追緝的藏匿點。

直到2018年4月，中澤計畫離台，到移民署申辦出境文件時，遭刑事局依日方通知查獲。警方搜索中澤在鳥松區住處，查扣許多高價名牌皮件和名表、鑽戒，奢華程度警方咋舌。

中澤、呂女及呂女胞妹承認洗錢，高雄地檢署依洗錢罪嫌起訴3人。案經法院審理，中澤被依洗錢防制法，判刑3年8月，呂女判刑3年2月，黃女則被判刑2年8月確定；購置的名牌包、精品名表、3處房產等則被法院宣告沒收。

其中一棟位於三民區大昌二路的套房，2018年時以黃女名義購入，但法院認定該棟套房以不法所得購入，宣告沒收，高雄地檢署囑託行政執行署拍賣，預計7日下午3時許，在行政執行署高雄分署大廳開放競標。

高雄分署表示，大昌二路套房是登記黃女名下，位於大昌二路14層大樓的第11層，主建物及陽台面積合計33.09平方公尺（約10坪），地處大昌商圈正中心，附近有正忠市場及陽明國小、正興國小、民族國中等學校，除交通便利外，採買及就學條件良好，底價280萬元。