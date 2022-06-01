神鬼女會計盜双喜電影1.1億公款 拿來還債双喜討不回

台北双喜電影發行公司女會計陳玉玲被控侵吞廠商給付款1億1042萬元，台北地院依業務侵占罪判她8年6月，犯罪所得沒收。双喜公司以陳女將款項分別存、匯給詹景春等人與詩涵國際娛樂公司，提告要求返還不當得利，士林地院判詹景春、王思翔、汪家鳳、陳世祥給付635萬元，詩涵公司給付93萬元，但台灣高等法院改判詹等4人不用還。

双喜公司發行過「媽的多重宇宙」、「比利·林恩的中場戰事」等著名影片，業界馳名。

台北双喜公司2015年12月成立，陳玉玲進入公司任職，負責双喜、真好電影等公司的會計、出納等工作，2公司的負責人則是香港電影監製陳永雄。檢方查出，陳女一開始在只在銀行臨櫃提現，後來改以匯款方式把錢轉到自己名下帳戶，再向公司謊稱廠商未付款，3年來侵占公款高達1億1042萬元。

2019年2月陳玉玲離職，由新人承接業務，新人經與廠商核帳察覺異狀，陳女卻在東窗事發以前向檢警自首犯案，而陳永雄也對陳女提告，進入訴訟。

檢警查辦時，陳女坦承犯案，供稱因幫人作保欠下債務，大部分侵占來的錢都拿去還債，其餘拿去生活花用，但未透露用錢標的為何。

双喜公司另提民事訴訟，指陳玉玲先後將公司所有國泰世華銀行和平分行帳戶的存款存入詹景春、王思祥、汪家鳳、陳世祥、黃騰浩、陳謙文的帳戶，而這6人與公司沒有任何法律關係存在，此舉讓公司蒙受損害，因此要求返還。

此外，陳玉玲也是詩涵公司的會計，双喜指她在執行詩涵公司給付黃騰浩、陳謙文演藝報酬的職務時，擅自、不法將公司的錢轉匯給2人，詩涵公司也因此不用付黃騰浩、陳謙文演藝報酬，有不當得利。

高院民事庭審理後認為，詹景春等4人因和陳玉玲間有借貸關係，才受領陳女的錢，而黃騰浩等2人則分別因與詩涵公司的經紀關係而拿到報酬，雖然這些錢是陳女挪用双喜公司帳戶存款而來，但双喜公司未能舉證這6人有何侵害行為，因此不能要求返還。

陳玉玲同為双喜公司、詩涵公司處理會計事務，但陳女是利用為双喜公司工作時，將双喜帳戶内存款挪用作為詩涵公司應給付給黃騰浩、陳謙文的演藝報酬，明顯是利用執行双喜公司職務上之機會所為，但無證據可認是出於詩涵公司或負責人指示。

不過高院認為，黃騰浩等2人的演藝報酬本來應由詩涵公司負擔，詩涵公司卻因陳女之舉而免付黃騰浩74萬5784元、陳謙文19萬3161元報酬，這部分双喜公司要求返還有理。