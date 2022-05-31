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中信內湖購地弊案 法院判老臣張明田要賠償8.9億元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中信金控前行政長張明田透過私人管理的公司，買進台北市內湖區安康段2筆土地，並運用影響力，內定作為中信商銀的資訊機房、行政大樓，高賣給公司套利8.9億餘元，一審依違反金融控股公司法判張15年徒刑，併科5億元罰金，案件上訴審理中；民事部分，台北地方法院更一審今判張應賠償中信金控8.9億餘元，可上訴。

中信商銀2012年有擴充資訊機房、行政大樓需求，尋覓合適廠辦地點，而張明田2013年間得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地，見有利可圖，透過弟弟張明人及家族掌握的永約公司，與長虹共同投資安康段土地，並隱匿關係人交易，內定出售給中信銀作為資訊機房，中信銀因而損失1.8億餘元。

張明田2015年內定安康段另筆土地作為中信銀的行政大樓，以51億3980萬元將土地賣給中信銀，導致中信銀損失7.1億餘元，2筆交易共讓中信金、中信銀損失8.9億餘元。

刑事部分，台北地院一審認定張明田使公司蒙受重大損害，張明田雖擔任專委職務，但是實質的行政長，年薪高達逾7000萬元，享有待遇顯然已高於中信金多數董事，可見對於中信金、中信銀影響力非同一般。

一審認為，張明田利用職位指示下屬替個人投資服務，混淆公司分際，圖謀個人私利高達數億元，且否認犯行，惡性重大，依違反金融控股公司法特別背信罪，判張15年徒刑，併科罰金5億元，案件上訴二審審理中。

民事部分，證券投資人及期貨交易人保護中心替中信金控向張明田求償8.9億餘元，台北地院一審認為中信金、中信銀是各自獨立的法人，中信金控並非直接受有損害，投保中心以中信金為被害人，代提刑事附帶民事訴訟，與法不合，裁定駁回，但被台灣高等法院廢棄裁定，發回更審。

張明田反駁，中信金、中信銀雖為控制空司、從屬公司關係，但非同一法人，土地買受人為中信銀，中信金難認為直接被害人，投保中心提告顯不合法，且當事人不適格。

他指出，購置資訊機房、行政大樓提案後，須經董事長、總經理、審計委員會、董事會決議，他無從置喙購地案，也沒有准駁權限，認為無需負擔損害賠償責任，請求法院駁回訴訟。

台北地院更一審認為，中信金對中信銀具實質控制權，中信銀獨立性薄弱，形同中信金內部單位，因此中信銀受有價差損害，即為中信金的損失。

另根據證人說法，認定張明田運用實質影響力，操控不動產購置案，得以左右董事會決策資訊，而為實質董事，但卻故意隱匿關係人交易，使中信金受有損害，應負損害賠償責任，判張明田應賠償中信金8.9億餘元。

張明田。圖／本報資料照片
張明田。圖／本報資料照片

中信 公司法

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