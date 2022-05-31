女高官散盡千萬家產養法師 債台高築還詐貸百萬償債

矯正署女官員張聖照因個人感情因素，10年前開始，奉獻1900萬元供養到場法師，尋求宗教慰藉，卻因此債台高築，她為解決負債，偽造薪資帳戶、公務證件，向錢莊業者詐貸130萬元，一審、二審被依偽造公文書等3罪，判刑4月、6月及7月徒刑，僅4月得易科罰金。案經最高院撤銷發回，今下午高雄高分院更審宣判，易科罰金部分維持原判，其餘兩罪合併判10個月，緩刑3年。

張聖照2014年1月16日起擔任明陽中學副校長，2016年7月22日至2018年1月16日轉任誠正中學擔任副校長，她因為感情問題，尋求宗教力量協助，花了大筆金錢供養法師，卻因此債台高築，2014年間薪資戶頭就被數名債權人、銀行聲請強制執行扣押薪資所得。

判決指出，2015年8月，張聖照急需周轉卻債信狀況不佳，找上中間人「小江」，由小江協助偽造帳戶資料、薪資單等財力證明文件，塑造她是正常收入的公務員，透過代辦業者找上李姓錢莊業者，順利借了65萬元。

後來張聖照想再借錢，「小江」偽造明陽中學識別證給張的蔡姓友人，蔡配合說謊，稱兩人為公職同事關係、並願幫張聖照作保，再度借得15萬元。

隔年2月間，張聖照又故技重施，於明陽中學副校長辦公室內偽造自己帳戶存摺，加上自己身分證、公務人員銓敘派令，向另個張姓放貸業者詐得借款50萬9000元。後來張姓、李姓放貸業者發覺張聖照提供的存摺，無法領款償債，也無法補登交易資料，才發現是一場騙局。

橋頭地方法院審理時，依犯偽造公文書、偽造私文書、偽造準公文書等3罪，各別判7月、4月、6月有期徒刑，其中4月部分得罰金。二審合議庭審理後，將偽造公文書罪判7月徒刑部分，改依公務員假藉職務上機會犯共同行使偽造公文書罪，判7月，其他上訴駁回。

張聖照不服上訴，最高法院去年7月撤銷發回，高雄高分院今下午更一審宣判，合議庭認為，張聖照已與李男和解，並完全賠償李男損失，另與張男調解成立，同意分期還款，兩人也均表示願原諒張聖照，並同意給予緩刑機會。

合議庭綜合各項事證，不得易科罰金部分，改判6個月，2罪合併應執行刑10個月，緩刑3年，並應向指定的政府機關（構）、行政法人、社區或符合公益目的機構或團體，提供80小時義務勞務，至於4個月、得易科罰金部分，則駁回上訴。