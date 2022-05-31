酒店女公關拒男伴侶求歡 刀刺胸還伴屍11小時判9年4月

桃園市鄧姓女公關去年在平鎮區租屋處拒絕友人蔡男求歡，口角後拿水果刀捅進他胸膛達16公分，當場斃命，但她卻伴屍11小時才報案自首；法院認為鄧下手猛烈，僅因衝突糾紛便殺人，但考量事後自首、素行尚可，依殺人罪判她有期徒刑9年4月。可上訴。

檢警調查，鄧女（39歲）與死者蔡男（39歲）為性伴侶關係，去年7月23日7時許蔡男在鄧女平鎮區租屋向她求歡遭拒，因而爆發口角；鄧一氣之下抄起水果刀刺入他胸口，使他心臟、左肺受創出血，引起心包囊積血、大量左側血胸和左肺塌陷等傷勢，當場倒地死亡。

檢警查，鄧女犯案後並未直接求救也無報警，直到當晚6時38分才報警自首，但蔡男早已失去生命跡象，送醫仍不治。

桃園地院審理時發現，蔡男除案發當天外曾數次到鄧女家作客，當天也是受鄧女邀請前來，衝突前鄧還煮泡麵給蔡吃，且平常相處並無糾紛或不睦之處，但由水果刀刃長14公分、蔡男傷口卻深達16公分斷定，鄧下手力道甚為猛烈，且報案前毫無施救之意。