夫殺中風妻案 兒求情：爸爸「帶著笑容」照顧媽媽30年

男子蔡萬建不忍心髮妻中風臥榻30年，在醫院時以塑膠袋悶死妻子，依家暴殺人罪起訴；台北地院今天傳喚蔡的兒子作證。蔡的兒子說，父親照顧母親無微不至，數十年如一日，請法院從輕判刑，全案辯結，6月28日宣判。

蔡萬建的兒子作證說，父親照顧母親30年很細心，「都帶著笑容照顧」，家中有兩兄弟，母親死後很自責沒有幫忙父親分擔義務，事發後完全沒有苛責父親，庭中，蔡的兒子向法官遞聲明書，盼望父親不要被重判。

公訴檢察官說，依照醫學鑑定資料，蔡萬建行為時沒有精神問題，具責任能力，但蔡殺妻後向護理站坦承殺人，「符合自首」，犯罪動機也符合情堪憫恕要件，可依法減刑，同意法官輕判蔡萬建。

事實上，殺妻案檢、辯訴訟策略相當一致，蔡萬建的律師出庭曾說，蔡妻30年七次中風，蔡照顧妻子於情感層面很痛苦，全案應是「慈悲的謀殺」，辯方相關主張，檢方從未表示反對意見。

台北地檢署指控，69歲的蔡萬建因妻子長期受病痛折磨，2020年9月5日在台北長庚醫院拿裝有衛生紙的塑膠袋悶死妻子，再走向護理站報案「我太太解脫了」。