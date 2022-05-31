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「莫羽靜」粉團影射吳佩芸介入徐永明婚姻 男管理員判拘

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子是粉團「莫羽靜與她的墨水故事」的管理員，涉嫌在前年8月間，在粉團貼文影射時代力量吳佩芸，介入曾任時力黨主席徐永明婚姻，吳蒐證後提告，求償100萬元，檢方起訴李後，聲請簡易判決處刑，一審判拘役30天，得易科。

判決指出，李姓男子是臉書社團「莫羽靜與她的墨水故事」的管理員，2020年8月4日在粉團公開張貼三則貼文，在貼文中利用影射的方式，指摘有藥師經歷的吳佩芸（曾任時代力量秘書長），介入徐永明（曾任時代力量黨主席）的婚姻，提供網友觀覽、討論。

三則貼文寫到「徐永明，你到底是為了什麼，在去年偷偷離婚呢，錢也給的超乾脆。我知道哦，有在吃補藥」、「你們昨天為什麼，一直討論永明的前任？」、「有人說，那已經分手了，還去扯對方，也太無辜了吧？去看她過去的職位，一點都不無辜好嗎？為什麼她可以，亮君就不行？」

吳佩芸瀏覽臉書時發現，認為貼文已涉妨害名譽，提出告訴，另外附帶民事求償，請求精神損害賠償100萬元。

台中地檢署檢察官通知李男到案說明，依妨害名譽罪起訴，聲請簡易判決處刑。

台中地院審理時，李男承認犯行，也與吳佩芸告訴的情節相符，認定李男在粉團所傳述的文字，在在影射吳佩芸介入徐永明婚姻，有婚外的男女關係，指摘的是具體事實，而非單純抽象謾罵，有損吳佩芸名譽，構成誹謗罪，事證明確。

另外，李男在案件審理時，表明有意與吳佩芸和解，不過也說，無法負擔任何的金錢賠償，法官依誹謗罪，判拘役30天，得易科罰金3萬元，仍可上訴。

台中市李姓男子在經營的臉書粉絲團影射，時代力量吳佩芸（右二）介入黨主席徐永明（右三）婚姻，台中地院判拘役30天。圖／摘自吳佩芸臉書
台中市李姓男子在經營的臉書粉絲團影射，時代力量吳佩芸（右二）介入黨主席徐永明（右三）婚姻，台中地院判拘役30天。圖／摘自吳佩芸臉書

時代力量 徐永明 婚姻

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