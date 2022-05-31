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繼小三聽明牌買股...文曄併購宣昶再爆內線交易 會計師夥友撈87萬被訴
文曄科技併購宣昶案再爆內線交易，會計事務所副理林姓男子因工得知兩公司將併購，透露消息給友人陳姓男子，讓他在併購前一個月陸續買入100張宣昶公司股票，併購後賣出得利逾87萬元，兩人對分；檢方偵結依違法證交法內線交易罪嫌起訴2人。
文曄科技2017年4月6日與和宣昶發布重訊合併，宣昶成為文曄百分之百持股子公司，宣昶股價因此狂飆漲停多日，因時任宣昶總經理劉憲於在電話提到「公司可能會合併」，一旁小三魏妘蓁聞言後買入近百張宣昶股票並獲利66萬多元，魏去年被依內線交易罪嫌起訴。
檢調陸續追查提前進場者，發現桃園市陳姓男子（38歲）涉有重嫌，懷疑他友人、安侯建業會計事務所副理林姓男子（39歲）涉案，由台北地檢署陳請高檢署令轉桃園地檢署偵辦。
檢方調查，文曄與宣昶2017年3月在安侯建業會計事務所內舉辦實地查核，林男前一周負責準備宣昶公司歷年進出貨、重要客戶名單及應收資訊等歷史財務資料時，得知宣昶公司將接受盡職調查（Due Diligence），料將有收購案，便在餐廳將利多消息告知陳男。
林男因身分敏感，不便自己買進股票，商議後由陳男出資176萬餘元，3月6日至17日間以每張1股17.4至18元價格陸續買入100張宣昶公司股票，待宣昶被併購後，4月12日再以每股26.4或26.5元價格賣出，淨賺不法得利87萬2900元，兩人對分。
檢方偵結，依違反證券交易法內線交易罪起訴林、陳，但因兩人到案後均自白、繳回全部犯罪所得，依法請求法院減輕其刑。
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