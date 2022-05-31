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中泰賓館二房2.2億遺產稅沒繳 拍賣新店區400坪土地

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中泰賓館創辦人林國長二房林朱佩芳1998年過世，遺囑執行人未依規定繳2.2億遺產稅，行政執行署台北分署拍賣林朱佩芳位於新北市新店區4筆底價2.5億元不動產，前2拍流標，定下月7日下午3時進行第3拍。

林朱佩芳身後留有多筆遺產，財政部台北國稅局核課高額遺產稅，不過，遺囑執行人未依規定繳納，遭國稅局移送執行，遺產稅案迄今尚欠2億2000萬元未清償，這次拍賣會將拍賣遺產中坐落於新店區的4筆土地。

台北分署指出，4筆土地面積合計1369.19平方公尺（約414.18坪），均為第四種住宅區用地，現做為道路使用，此次為第3次拍賣程序，分4標拍賣，各標底價合計近2億5000萬元。

台北分署指出，此次另有83筆土地也將進行拍賣，均屬投資、自用兩相宜物件，為控制疫情，不動產拍賣限採通訊投標。

台北分署表示，動產拍賣部分也因應疫情改訂當日上午10時開始，拍賣物有多件知名珠寶商「翁記珠寶」的項鍊、耳環、戒指等首飾，也有12筆商標將進行拍賣，其中4筆為音響公司「雅瑟」音響所有。

林朱佩芳位於新北市新店區的不動產。圖／台北分署提供
林朱佩芳位於新北市新店區的不動產。圖／台北分署提供

遺產 疫情

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