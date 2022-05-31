台灣牙醫植體醫學會顧問陳蒼誠 涉詐健保費遭起訴

台灣牙醫植體醫學會顧問陳蒼誠，被控聘用菲律賓醫學院學士畢業，但無台灣牙醫執照的陳宏萁看診；台北地檢署查出，陳蒼誠出國期間，均由陳宏萁冒用院長名義看診，診所內的理都叫他「小陳醫師」以示區別，藉此詐領健保費29萬元，檢方今依違反醫師法、偽造文書及詐欺罪起訴2人，2名行政助理也一併起訴。

陳蒼誠多年前即因聘密醫代為看診，兩度惹上醫師法官司，其中1次因罪證不足，被法院判決無罪，另1次則獲判緩刑；官司結束後，陳改於台北市中正區信義路上開設牙醫診所，宣稱是全台第一家引進德國西門子Sirona 3D數位斷層掃描儀的診所。

檢方調查，2017年至2021年止，陳宏萁至少替25名患者看診，涉利用院長名義申請健保點數，包括院長出國當天，陳宏萁也有冒名看診的健保申請紀錄，後來因衍生醫療糾紛，詐領事件才曝光。