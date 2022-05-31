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台灣牙醫植體醫學會顧問陳蒼誠 涉詐健保費遭起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣牙醫植體醫學會顧問陳蒼誠，被控聘用菲律賓醫學院學士畢業，但無台灣牙醫執照的陳宏萁看診；台北地檢署查出，陳蒼誠出國期間，均由陳宏萁冒用院長名義看診，診所內的理都叫他「小陳醫師」以示區別，藉此詐領健保費29萬元，檢方今依違反醫師法、偽造文書詐欺罪起訴2人，2名行政助理也一併起訴。

陳蒼誠多年前即因聘密醫代為看診，兩度惹上醫師法官司，其中1次因罪證不足，被法院判決無罪，另1次則獲判緩刑；官司結束後，陳改於台北市中正區信義路上開設牙醫診所，宣稱是全台第一家引進德國西門子Sirona 3D數位斷層掃描儀的診所。

檢方調查，2017年至2021年止，陳宏萁至少替25名患者看診，涉利用院長名義申請健保點數，包括院長出國當天，陳宏萁也有冒名看診的健保申請紀錄，後來因衍生醫療糾紛，詐領事件才曝光。

據了解，陳蒼誠供稱，他出國當天，是委託他的牙醫兒子幫忙看診，陳宏萁是以實習醫師身分，在旁邊指導，沒有假冒身分的問題；檢方傳喚曾接受陳宏萁的病患作證，證詞均指陳宏萁看診時，院長並沒有在現場。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

牙醫 醫師 健保 保費 詐欺 偽造文書

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