換鎖偷住出租套房遭識破 羅東女竟辯對方是假房東
宜蘭縣羅東鎮一名傅姓女子「做賊喊捉賊」，4月初趁林姓房東不注意，找來鎖匠將其一間出租套房換鎖，自己竟然登堂入室住了下來。結果月底遭發現識破，她不但拒絕搬走，甚至狡辯對方是假房東。傅女涉犯刑法竊佔罪嫌，檢方偵查終結依法提起公訴。
起訴書指出，傅女意圖為自己不法利益，4月初趁著林姓所有人兼房東不注意，僱請不知情的鎖匠，更換其羅東鎮公正路3樓一間出租套房的鎖匙。傅女從那時起擅自入住，竊佔該間出租套房。
直到4月25日晚上9點50分，林姓房東出門採買東西時，發現該房怎麼會有燈光，才發現傅女住在裡頭，當下要求搬離遭拒，便報警處理。
面對警詢、偵查中供述，傅女矢口否認犯行，辯稱對方「根本就不是房東，他是假房東，我當然不用問他。」還說該處是其弟妹買的房子，邀請她來住的。
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