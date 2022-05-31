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糾紛談判未果 男暗夜堵人當街噴辣椒水遭法辦
簡姓男子與胡姓男子有投資糾紛，屢次約胡出面談判未果，昨憤而赴胡男住處堵人，噴辣椒水、痛毆胡男，致其眼睛、身體受傷；胡事後驗傷提告，警方深夜將簡查緝到案，詢後依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。
台北市警方昨晚9時許獲報，松山區敦化南路上有民眾當場起衝突，員警到場時，涉嫌打人的男子已駕駛汽車逃逸，遭毆的胡男眼睛不適，身受擦挫傷，到醫院驗傷提告傷害罪。
警方調閱相關監視器畫面，鎖定36歲簡男涉有重嫌，昨深夜到簡男位於台北市的住家附近找到他，簡坦承犯行，指胡男先前承諾將一間科技公司讓渡出來，卻遲未有下文，多次約胡男出面談判未果，才憤而到胡男住處堵人，持辣椒水噴灑、徒手毆打胡男。
警方表示，全案詢後已依傷害罪嫌將簡男函送北檢偵辦；嚴正呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，若有不法，警方定將究辦。
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