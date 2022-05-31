少女與網友性交易2度遭白嫖 因翹課被父抓包氣得提告

台中市少女與張男、潘男是網友，張男在2019年間得知少女缺錢，提出以2500元性交一次為代價交易，但未付錢，之後再騙少女一併支付1.5萬元給少女，再約性交易後，又未付款，潘則是明知少女年齡卻與她性交，少女因翹課被父親發現後，吿2網友性侵，一審判張1年10月、潘8月徒刑，可上訴。

判決指出，14歲少女分別在2019年7月、9月透過臉書社團，認識潘姓、張姓網友，張在同年10月間，得知少女告知缺錢後，提議以2500元代價，約少女性交易，少女同意後，張先在公園公廁內，要求少女口交，接著再把少女載往住處，完成性交易，但性交後未付款，還刪除帳號。

同年11月間，張姓男子再以另個臉書帳號與少女聯繫，再約性交易，少女以前次未付款為由拒絕，張又佯稱，將會連同前次未付款的2500元，加計此次欲支付的1.25萬元，一共1.5萬元給少女，少女才同意赴約，張遂在一處無人工地，與少女性交，但依舊完事後未付款。

2019年10月間，潘姓網友邀約少女見面，二人在潘住處合意發生性關係，不過少女因翹課，遭父親發現後追問行蹤，少女才坦承有與張、潘二人發生性關係，少女父親氣得提告性侵。

一審審理時，張男辯稱，有與少女發生關係，但都有付錢，也不知少女未滿16歲，潘男則辯稱，有與少女在住處約會，但沒有發生性關係。