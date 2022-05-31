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酒駕肇事狂灌啤酒漱口 男出怪招被戳破..起訴求重刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄29歲馬姓男子酒後肇事，他卻趁警方忙著在現場測繪、拍照時，跑到附近雜貨購買啤酒狂飲，想要躲避刑責，沒想到天真想法被戳破，呼氣酒測值高達每公升1.43毫克，店員也直指他結帳時渾身酒氣，檢方最後認定馬為躲避刑責，跑去買酒掩飾酒駕，不僅依公共危險罪將他起訴，還建請法官從重量刑。

檢方調查，馬男今年5月6日上午10時許，在大寮區四維路一處住家狂飲高粱後，酒後騎車上路，當天上午11時許，行經大寮區後庄街口時，撞上謝姓騎士，謝姓騎士人車倒地後，手部有擦挫傷。

警方獲報後，派出交通分隊員警到場，但馬男卻趁員警忙著拍照、測繪時，擔心他酒駕會遭重罰，竟跑到附近的雜貨店內，購買一瓶啤酒狂飲，等員警要酒測時，藉此來掩飾他酒駕肇事的過程。

但員警不理會他，後來跑去雜貨店詢問店員，店員直指馬男進店就渾身酒氣，員警當場實施酒測，馬酒測值高達每公升1.43毫克，被依公共危險罪送辦，訊後聲押獲准。

檢方偵辦時，馬男坦承酒駕，且被撞的謝姓騎士，也指稱遭撞後馬就自己承認「反正你贏，因為我有喝酒」，檢察官認定他跑去購買啤酒的行為，是為規避刑責，靠著事後喝酒掩飾罪刑，今依公共危險罪將他起訴，並建請法官從重量刑。

馬姓男子酒駕肇事後，跑到雜貨店買啤酒狂飲，想要躲避刑責，沒想到天真想法被戳破，不僅被起訴還被求處重刑。圖/讀者提供
馬姓男子酒駕肇事後，跑到雜貨店買啤酒狂飲，想要躲避刑責，沒想到天真想法被戳破，不僅被起訴還被求處重刑。圖/讀者提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 酒測 檢察官

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