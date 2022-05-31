2127名法官每年處理350萬案 司法院想法子減紓壓

目前台灣共有2127名法官，但每年有350萬件訴訟案件，平均每名法官1年要處理1千6百案，加上社會對司法期待高，法官每天得與案件賽跑；如何替司法減壓，成迫切的問題。因至今無教授、學者願轉任法官，明年能否「破蛋」、學者願將理論實踐化、投身實務，外界拭目以待。

司法院人事處長陳美彤表示，法官和司法人員工作負擔沉重，長時間處於講求專業、嚴密且謹慎的審判環境，須承受高度緊張和壓力。為紓緩工作壓力，強化員工關懷，司法院持續積極推動司法減壓措施，以「加速增補審判人力，擴大辦理法官多元進用」與「落實同仁身心關懷，推動心理健康協助」為二大策進方向。

中央政府機關總員額法2019年12月31日修正，司法機關總員額上限自1萬3900人調增為1萬5000人，新增共1100人，預計分3年規劃人力。其中，去年度因應憲法法庭、智慧財產及商業法院新制，增加270名書記官、法官助理等207人；今年因應國民法官新制，增加252名書記官；明年為配合各法院的需求，將增加92名書記官。

陳美彤另表示，目前共有1906名法官助理，期望讓每名法官配置1名法官助理、3個庭長配置1名，輔助法官辦案。

目前法官的來源仍以考試進用為最大宗，占64%，另外36%為多元進用管道。以去年來看，有19名檢察官轉任法官，律師或公設辯護人轉任成功的僅5名，另3人為法官再任。

長期以來司法院希望大學法律系所或中央研究院法律學研究所學者也能轉任法官，但對學者來說「誘因不高」，但司法院今年對學者發問卷，回收的82份問卷中，考慮申請轉任的有33人，占比40.24%，理由是希望將所學回饋社會、實現社會公義和考量法官受憲法保障的終身職身分等。學者因未通過國家考試，無法直接參加甄選，必須先通過考選部的資格考，難度頗高。

此外，「公務員轉任法官」也是司法院嘗試開拓的途徑。陳美彤解釋，公務員轉任有一定的門檻，必須有簡任資格，從事訴願、法制工作10年以上經驗，且錄取後是直接派高等行政法院法官，不是普通法院；她說，像是公務人員保障暨培訓委員會就是司法院積極聯繫的對象。

司法院2019年起也推動「心理健康協助方案」，提供補助費用讓司法同仁使用心理諮商服務，且全程保密，希望替同仁紓壓。但不少法官可能擔心資料外洩，求助的人並不多，去年仍未超過20名。