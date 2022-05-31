立院三讀通過 法院錄音錄影保存3年半

現行法院組織法第90條之2條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後2年，始得除去其錄音、錄影。立法院會今天三讀通過修正條文，規定法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。

法院組織法第90條之2條文僅規定法庭錄音、錄影內容應保存至裁判確定後2年，將使法庭錄音、錄影內容於得請求評鑑期間內，可能即因銷毀而陷於滅失，影響評鑑事證的調查。

時代力量立法院黨團、國民黨立委葉毓蘭提案希望延長保存時間。時代力量立法院黨團希望改為4年，葉毓蘭所提修法版本則改為3年。立法院司法及法制委員會日前審查時，在場立委達成共識，將保存時間改為3年6個月，不須交由黨團協商。