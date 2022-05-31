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立院三讀通過 法院錄音錄影保存3年半

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導

現行法院組織法第90條之2條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後2年，始得除去其錄音、錄影。立法院會今天三讀通過修正條文，規定法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。

法院組織法第90條之2條文僅規定法庭錄音、錄影內容應保存至裁判確定後2年，將使法庭錄音、錄影內容於得請求評鑑期間內，可能即因銷毀而陷於滅失，影響評鑑事證的調查。

時代力量立法院黨團、國民黨立委葉毓蘭提案希望延長保存時間。時代力量立法院黨團希望改為4年，葉毓蘭所提修法版本則改為3年。立法院司法及法制委員會日前審查時，在場立委達成共識，將保存時間改為3年6個月，不須交由黨團協商。

三讀條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。但經判處死刑或無期徒刑確定的案件，其保存期限依檔案法的規定。

立法院會今天三讀通過修正條文，規定法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。記者陳正興／攝影
立法院會今天三讀通過修正條文，規定法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。記者陳正興／攝影

立法院 裁判 時代力量

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