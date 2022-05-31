聽新聞
test
0:00 / 0:00
立院三讀通過 法院錄音錄影保存3年半
現行法院組織法第90條之2條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後2年，始得除去其錄音、錄影。立法院會今天三讀通過修正條文，規定法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。
法院組織法第90條之2條文僅規定法庭錄音、錄影內容應保存至裁判確定後2年，將使法庭錄音、錄影內容於得請求評鑑期間內，可能即因銷毀而陷於滅失，影響評鑑事證的調查。
時代力量立法院黨團、國民黨立委葉毓蘭提案希望延長保存時間。時代力量立法院黨團希望改為4年，葉毓蘭所提修法版本則改為3年。立法院司法及法制委員會日前審查時，在場立委達成共識，將保存時間改為3年6個月，不須交由黨團協商。
三讀條文規定，法庭錄音、錄影內容，應保存至裁判確定後3年6個月，始得除去其錄音、錄影。但經判處死刑或無期徒刑確定的案件，其保存期限依檔案法的規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言