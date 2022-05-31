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台中婦人開車左轉未禮讓撞死騎士 判刑10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在去年3月間騎機車上班途中，行經北區中清路，與開車左轉的張姓女子碰撞，李傷重不治，經車鑑會鑑定後，認定張女轉彎車未禮讓直行車，為肇事主因，與李死亡有因果關係，一審依過失致死罪，判刑10月，可上訴。

判決指出，李姓男子（20歲）在去年3月20日上午11時許，騎機車前往公司途中，直行北區中清路，未料在育德路口碰撞欲左轉的張姓女子（53歲），李男送醫後因受有顱腦損傷、胸部挫傷、休克傷害等傷勢，送醫急救後仍身亡。

張女無酒精濃度，辯稱，當時是以緩慢速度左轉，有先禮讓對向車道的第一輛直行車通行，之後第二輛直行車要禮讓她通過時，她緩慢左轉，不過因視線阻擋，加上李姓騎士超速從慢車道衝出，她才沒有足夠時間反應。

一審時根據台中市行車事故鑑定委員會的鑑定報告，認定張女開車行經設有行車管制號誌的交岔路口時，左轉彎未禮讓對向直行車先行，為肇事主因，李姓男子騎機車行經該處，未注意車前狀況，為肇事次因，認定張女違規行為與李男的死亡有因果關係，加上張女與家屬未取得和解，依過失致死罪，判刑10月，可上訴。

台中市北區中清路、育德路去年3月間發生一起死亡車禍，開車左轉的張姓女子未禮讓，撞上直行的李姓機車騎士，李傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路、育德路去年3月間發生一起死亡車禍，開車左轉的張姓女子未禮讓，撞上直行的李姓機車騎士，李傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路、育德路去年3月間發生一起死亡車禍，開車左轉的張姓女子未禮讓，撞上直行的李姓機車騎士，李傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清路、育德路去年3月間發生一起死亡車禍，開車左轉的張姓女子未禮讓，撞上直行的李姓機車騎士，李傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

台中市 車道

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