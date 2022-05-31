影／廠房堆積有害事業廢棄物成山 台南地主列被告喊冤
台南市關廟區五甲里五福路程姓地主廠房前年3月租給油品公司、業者又將廠房轉租許姓業者使用；不料地主事後發現廠內竟然堆積大批事業廢棄物、發出刺鼻異味，要求清除對方不理會，報案後許姓業者陸續將廢棄物載往屏東枋寮魚塭非法棄置遭查獲，地主也被檢方列為被告、向市議員許又仁陳情。
許又仁今天與台南社大環境行動小組前往現場採樣，近300坪廠房內約有近5百包裝有灰白色、灰黑色粉末的太空包，瀰漫刺鼻的阿摩尼亞臭味。
社大小組召集人黃煥彰表示，刺鼻味道是鋁碴遇水產生的氨氣，長期吸入會對呼吸系統造成危害，散落整個廠房的鋁碴及煉鋁集塵灰經XRF檢測，測得重金屬總量鋅濃度14240ppm，土壤管制標準2000ppm的七倍，銅濃度11252ppm，土壤管制標準400ppm的二十八倍，且送驗環保署核可檢測單位測得戴奧辛的含量高達403 pg I-TEQ/g，是焚化爐底渣再利用標準100 pg I-TEQ/g的4倍。
程姓地主表示，許姓業者被屏東警方查獲在枋寮魚塭非法棄置集塵灰、鋁渣、汙泥等事業廢棄物太空包，供稱該批廢棄物是從他的廠房運出。他因而被司法機關轉為被告，並要負清除廢棄物責任，但處理要上千萬元，他無法負擔。
許又仁質疑「人民受害，政府何在？」要求市府環保局應依廢棄物清理法負起清除責任，並向真正的汙染行為人追償清理費用。環保局科長陳振昌表示，去年8月已要求許姓業者限期清理，刑事責任部分已將稽查結果交由台南檢方會屏東地檢署偵辦。
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