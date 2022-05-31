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台南警性侵少女已和被害人和解 二審獲減刑判8年
台南市已離職殷姓警員前年6月任職期間被控性侵屋內國小剛畢業的少女。台南高分院今天考量殷以170萬元和女被害人達成和解，犯後態度較一審已有所改變，二審法官依公務員假藉職務上機會，故意對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處殷有期徒刑8年，褫奪公權3年，全案可上訴。
二審判決說，殷原是台南佳里警分局佳里派出所警員，2020年8月間離職，他因受理詐欺案件而結識前來報案單親母親及她女兒，前年6月21日下午1點多，殷利用2人信任其警員職務身分機會，於同日下午3點多，支使少女母親外出買東西而獲得與少女獨處一室之機會，將她壓制在床親吻。
少女雖已多次對殷表示「不要」、「阿伯請你不要這樣子」，仍恃其體格優勢而不顧少女以閃躲、拒絕、以言語表示不想要等語等掙扎、反抗動作，涉嫌加以性侵。
殷一審被法官判處有期徒刑11年，褫奪公權5年，殷不服上訴後，今年4月1日已以170萬元與被害人成立調解，已將賠償金額交付少女母親，少女母親具狀表示願意原諒殷，不再追究民、刑事責任，少女表示對於被告刑度沒有意見。
二審法官認為，殷縱未坦承此案犯行，但已以金錢賠償方式盡力彌補對少女造成傷害，原審未及審酌此節量刑，因此撤銷改判。
法官審酌，殷於此案案發時，身為警察人民褓姆，不思保護幼弱，反知法犯法，對未滿14歲少女強制性交，使少女身心遭受巨大創傷，在其人生歷程中形成難以抹滅的陰影，所為侵害警察執行公權力尊嚴與信用等一切情狀，量處其刑。
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