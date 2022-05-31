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醫學系女潑汽油燒死老爸 母弟幫忙求情判關10年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

醫學系畢業的劉姓女子待業在家，3年前因和母親發生口角，凌晨趁父母、胞弟熟睡時，在家潑灑汽油引火，造成父親逃生不成身亡，母親和弟弟則嗆傷、灼傷。一審依殺害直系血親尊親屬罪判刑12年，宣告刑前監護2年，二審改判10年並維持刑前監護2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

劉女平日和父母、胞弟同住在台南，她2019年5月15日晚間在家和母親爭吵，情緒壓力無法排解，隔天凌晨3時許，她先開車到加油站花500元購買17公升汽油，再回家潑灑在客廳沙發睡墊後點火燃燒。

她眼看火勢延燒，立即跑出家門開車逃逸，而母親、胞弟驚醒逃生，仍被火、濃煙灼傷和嗆傷，但父親因吸入過多濃煙倒地，導致一氧化碳中毒、灼傷，最終不幸身亡。

法院根據醫院鑑定報告、劉女在看守所的表現等，認為劉女患有思覺失調症，羈押在看守所無法接受正常醫療，為了防止劉女精神病症加速惡化，認為劉女應在判決前先入精神病院，裁定將劉女送嘉南療養院受監護處分。

劉女經治療後病情已有明顯改善，並可出庭應訊，她坦承有買汽油潑灑並點火，但否認殺人犯行，供稱她知道點火一定會產生很大的濃煙和火勢，也可能造成人員受傷，但她沒想到火勢會延燒那麼快，她沒有動機，也沒有想到會造成父親死亡。

弟弟作證指出，姊姊和母親一直相處不好，因為母親逼姊姊念醫學系，姊姊連過年幾乎都沒有在家，姊姊搬回家住的期間常和母親吵架。

劉母也稱，案發前一天在睡覺時，女兒突然倒床邊拉她，很激動的說「快起來，我有話跟你說」，被丈夫制止後，女兒就生氣推倒她。

法院認為，劉女購買汽油時知道要戴口罩遮掩自己，購買過程也與加油站員工溝通無異狀，逃逸時因車輛問題求助警察，委請拖吊業者處理，難認毫無思考、判斷能力。

另根據醫院鑑定結果，劉女確實因思覺失調症影響便是、控制能力；一審勘驗行車記錄器、監視錄影畫面等，確認劉女引火後才離開現場，認為劉女有放火動機，構成殺人的不確定故意，依對直系血親尊親屬犯殺人罪，判12年徒刑，並應於執行前入相當處所監護2年。

二審認為，為避免劉女病況惡化、保障訴訟權利，裁定劉女送嘉南療養院監護治療，病狀已有改善；考量她罹患精神疾病，未能適時接受醫療體系協助，曾在綠島輕生獲救，且她案發時僅27歲、醫學系畢業，仍在準備醫師考試中，可見有上進之心，也無其他前科。

二審指出，劉母、胞弟均表示願意原諒劉女，並請求法院從輕量刑，改判10年徒刑，仍宣告監護2年。最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

火災。示意圖／ingimage
火災。示意圖／ingimage

殺人 加油站 父母

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