周玉蔻批顏清標父子坑殺銀行 法院判她免賠理由出爐

媒體人周玉蔻指控時任台中是第二選區立委補選人顏寬恒和父親顏清標霸占法拍屋「坑殺銀行」，顏寬恒提告求償145萬元並登報道歉，台北地方法院今判顏寬恒敗訴，周玉蔻免賠。

中二立委補選期間，周玉蔻頻頻爆料顏家爭議，她2021年11月9日在廣播、電視節目指控顏清標位於台中沙鹿的透天厝，因欠繳房貸被法院拍賣，但顏寬恒和妹妹顏莉敏卻在該址設立聯合服務處，導致法院拍賣公告「不點交」，拍賣多次流標，金額降至1000萬元，再由顏寬恒買回。

周玉蔻批評顏家霸占法拍屋，害他人不敢投標，父子聯手坑殺銀行，「欠人6000多萬，人家去強制執行，他（指顏清標）把它脫產給他兒子」、「這39筆土地到哪裡去了，2006年時有41筆，到2007年忽然變19筆，2009年5筆土地，2013年2筆土地」、「如果他給兒子的話，都有贈與稅的問題」等語。

顏寬恒認為周玉蔻言論不實，沒有憑據，影射他和父親透過強制執行不動產拍賣程序聯手坑殺銀行，藉以圖得土地、房屋等大筆利益，讓大眾信以為真，貶損他的社會評價，並使當時屆至的立委補選受到影響，侵害名譽權，提告求償145萬元，並要求登報刊登判決書主文等。

周玉蔻反駁，她評論來自於財產申報資料、顏家選舉期間的記者會，且記者會上顏家承認土地遭法拍，顏寬恒不忍心才籌錢買回來。她的言論並未減損顏的社會評價，且她經合理查證，更是可公評事項。